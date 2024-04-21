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Развлечения «Вручались на 160 лет железным дорогам России» в Новосибирске продают часы-хронограф за 12 миллионов

«Вручались на 160 лет железным дорогам России» в Новосибирске продают часы-хронограф за 12 миллионов

По словам продавца, эти часы созданы в единственном экземпляре

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Корпус имеет позолоченное покрытие

В Новосибирске выставили на продажу часы-хронограф за 12 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

Как уверяет продавец, такие часы — в единственном экземпляре. В объявлении указано, что часы новые, корпус имеет позолоченное покрытие.

— В 1998 году вручались сотрудникам ж/д на 160 лет железным дорогам России. Вручались лично министром путей сообщения. Таких часов нет во всём мире, — говорится в объявлении.

Также продавец отмечает, что часы водонепроницаемые, есть календарь и секундомер. Всё в рабочем состоянии. Потенциальным покупателям может быть скидка.

Ранее в Новосибирске на продажу выставили часы-хронограф, изготовленные в 1946 году. Владелец хочет получить за них 2,7 миллиона рублей.

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