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Развлечения «Святой Грааль» в мире советских часов: в Новосибирске продают хронограф за 2,7 миллиона

«Святой Грааль» в мире советских часов: в Новосибирске продают хронограф за 2,7 миллиона

Его выпустили почти 80 лет назад

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19 комментариев
Часам 78 лет

В Новосибирске на продажу выставили часы-хронограф, изготовленные в 1946 году. Владелец хочет получить за них 2,7 миллиона рублей.

В объявлении на сайте Avito автор указал, что продает часы-хронограф Urofa 59, произведенные на Московском часовом заводе из немецких деталей. Указано, что часы в рабочем состоянии, с оригинальными деталями и редким черным циферблатом.

— Коллекционеры называют хронограф «Святой Грааль» советского часового производства, — пишет автор объявления.

В часах, по словам продавца, стоят оригинальные детали

Также продавец указал, что часы подойдут для музеев, выставок и частных коллекций.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к продавцу через сайт Avito, но на момент публикации ответ не поступил.

На других сайтах продают похожие часы. Так, на сайте интернет-аукциона «Мешок» выставлены часы-хронограф Urofa 1949 года выпуска за 800 тысяч рублей. Самый дорогой экземпляр Urofa, которые не были в эксплуатации, на этом же сайте оценили в 2,3 миллиона рублей.

Ранее новосибирец выставил на продажу коллекцию миниатюрных советских машин. Он оценил их почти в 200 тысяч рублей.

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