Собирает модели с 1979-го: новосибирец продает больше сотни миниатюрных советских авто — особенно хвалит «Волгу»

Житель Новосибирска Иван Мазуров выставил на продажу сразу 150 моделей советских автомобилей. За них он просит 199,5 тысяч рублей.
Иван рассказал НГС, что в целом его коллекция больше, и он продает только ее часть. Мужчина предлагает машины из журнальной серии «Автолегенды СССР», которая выпускалась в 2010-х. По его мнению, одни из самых интересных и желанных экземпляров в ней — «Волга» ГАЗ 21 и ГАЗ 24.
— Пусть это и часть коллекции, но для кого-то именно она может стать базовой. Той, с которой можно начать формировать свою, побольше. На мой взгляд, приобретая стартовый набор, можно быстро получить эстетическое удовольствие. Поставишь коллекцию на полку, и это сразу вызовет как интерес к ее развитию, так и к изучению автомобилестроения, — убежден продавец.
Нововосибирец не считает цену на свой товар завышенной. Уверен, что ее диктуют рынок и непосредственно затраты на коллекционирование.
— Моими моделями интересуются весьма часто. Но нередко хотят получить ее дешево, фактически на халяву. Цена не завышена, но и не занижена. Если собирать ту же самую коллекцию по одному экземпляру, то она обойдется гораздо дороже. Не говоря уж о времени, которое будет потрачено, — заявил Иван.
А вообще, Мазуров начал собирать мини-автомобили в 1979 году, когда пошел в первый класс. Признается, что одна из причин этому в следующем: транспорт, который он ежедневно видел на дорогах, вызывал у него большой интерес.
Ранее мужчина выставил на продажу коллекцию игрушечных танков за 100 тысяч рублей.