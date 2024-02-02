Собирает модели с 1979-го: новосибирец продает больше сотни миниатюрных советских авто — особенно хвалит «Волгу»

Житель Новосибирска Иван Мазуров выставил на продажу сразу 150 моделей советских автомобилей. За них он просит 199,5 тысяч рублей.



Иван рассказал НГС, что в целом его коллекция больше, и он продает только ее часть. Мужчина предлагает машины из журнальной серии «Автолегенды СССР», которая выпускалась в 2010-х. По его мнению, одни из самых интересных и желанных экземпляров в ней — «Волга» ГАЗ 21 и ГАЗ 24.

