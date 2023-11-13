«Это — эксклюзив». Мужчина продает в интернете коллекцию игрушечных танков — он хочет за нее больше 100 тысяч

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу коллекцию танковых моделей. Он просит за нее 130 тысяч рублей.



В описании сказано, что всего коллекция включает в себя 164 танка. К каждому из них прилагается журнал, рассказал НГС продавец Олег. По его словам, собрать столько моделей было нелегко: на это ушло несколько лет.

