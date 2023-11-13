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«Это — эксклюзив». Мужчина продает в интернете коллекцию игрушечных танков — он хочет за нее больше 100 тысяч

Всего он предлагает больше 150 танков

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Мужчины выставил на продажу коллекцию танковых моделей за 130 тысяч рублей

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В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу коллекцию танковых моделей. Он просит за нее 130 тысяч рублей.

В описании сказано, что всего коллекция включает в себя 164 танка. К каждому из них прилагается журнал, рассказал НГС продавец Олег. По его словам, собрать столько моделей было нелегко: на это ушло несколько лет.

— Это журнальная серия. В продаже было не так много экземпляров, и мало где можно было их найти. И, к тому же, журналы с танками быстро раскупались, — объяснил автор объявления.

Олег отметил, что решил продать коллекцию, так как ему нужны деньги. Цену на нее он называет низкой, так как, по его мнению, это — эксклюзив. Пока продать танки не удалось, однако мужчина не отчаивается.

— Конечно, просмотры есть. Но, наверное, люди не до конца осознают, эксклюзивность коллекции <…> В мире любые коллекции когда-то продаются — это факт, — уверен Олег.

Выделить самый необычный экземпляр из коллекции он не смог: считает, что все они интересные.

Недавно НГС писал, что женщина продает коллекцию из 222 жестяных банок. Она просит за нее 4,7 тысячи рублей.

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