«Это — эксклюзив». Мужчина продает в интернете коллекцию игрушечных танков — он хочет за нее больше 100 тысяч

В Новосибирске на сайте объявлений мужчина выставил на продажу коллекцию танковых моделей. Он просит за нее 130 тысяч рублей.
В описании сказано, что всего коллекция включает в себя 164 танка. К каждому из них прилагается журнал, рассказал НГС продавец Олег. По его словам, собрать столько моделей было нелегко: на это ушло несколько лет.
— Это журнальная серия. В продаже было не так много экземпляров, и мало где можно было их найти. И, к тому же, журналы с танками быстро раскупались, — объяснил автор объявления.
Олег отметил, что решил продать коллекцию, так как ему нужны деньги. Цену на нее он называет низкой, так как, по его мнению, это — эксклюзив. Пока продать танки не удалось, однако мужчина не отчаивается.
— Конечно, просмотры есть. Но, наверное, люди не до конца осознают, эксклюзивность коллекции <…> В мире любые коллекции когда-то продаются — это факт, — уверен Олег.
Выделить самый необычный экземпляр из коллекции он не смог: считает, что все они интересные.
Недавно НГС писал, что женщина продает коллекцию из 222 жестяных банок. Она просит за нее 4,7 тысячи рублей.