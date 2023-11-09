Всего 222 штуки. Девушка продает в интернете коллекцию жестяных банок из-под газировки — сколько она за нее просит

На фото, представленных в объявлении, видны банки из-под «Пепси», «Кока-Колы», «Фанты» и так далее. Всего коллекция состоит примерно из 222 экземпляров, говорится в описании.



Продавец отмечает, что необязательно покупать всю коллекцию — можно приобрести от 50 понравившихся банок. Это обойдется дешевле: за такое количество она просит 1,7 тысячи.

При этом 100 банок будут стоить 3 тысячи, а 150 — 4 тысячи рублей. Хотя, несмотря на фиксированные цены, за какие-то банки придется заплатить больше.

