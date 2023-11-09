freedom
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 92.20
eur 98.44
СрочноМеркурий переходит в знак Стрельца: прогноз
Все новости
Все новости

Всего 222 штуки. Девушка продает в интернете коллекцию жестяных банок из-под газировки — сколько она за нее просит

Можно купить и лишь часть коллекции — это будет дешевле

357

Девушка продает в интернете коллекцию жестяных банок из-под газировки

Поделиться

В Новосибирске на сайте объявлений девушка выставила на продажу огромную коллекцию жестяных банок. У тех, кто хочет купить ее полностью, она просит 4,7 тысячи рублей.

На фото, представленных в объявлении, видны банки из-под «Пепси», «Кока-Колы», «Фанты» и так далее. Всего коллекция состоит примерно из 222 экземпляров, говорится в описании.

Продавец отмечает, что необязательно покупать всю коллекцию — можно приобрести от 50 понравившихся банок. Это обойдется дешевле: за такое количество она просит 1,7 тысячи.
При этом 100 банок будут стоить 3 тысячи, а 150 — 4 тысячи рублей. Хотя, несмотря на фиксированные цены, за какие-то банки придется заплатить больше.

— Вы выбираете те банки, которые вам нравятся. Но некоторые [из них] будут дороже. Это обсудим, — подписала автор объявления.

Можно приобрести и лишь понравившиеся банки, но не меньше 50 штук

Можно приобрести и лишь понравившиеся банки, но не меньше 50 штук

Поделиться

Девушка упомянула, что тому, кто купит банки, она может отправить их доставкой. Для упаковки ей нужна коробка, которая оплачивается дополнительно — примерно 100 рублей за штуку. «Своих [коробок у меня] нет. Их надо купить», — подчеркнула продавец.

Чтобы узнать о коллекции подробнее, НГС написал автору объявления. Но на момент подготовки публикации она не ответила на сообщение.

Еще один сибиряк продает в интернете коллекцию раритетных галстуков. НГС выяснил, сколько он за нее хочет.

По теме

НовосибирскОбъявленияКоллекции
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter