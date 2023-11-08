Как из советских фильмов. Сибиряк продает в интернете большую коллекцию раритетных галстуков — сколько он хочет за них

На сайте объявлений житель Новосибирска Сергей Немо выставил на продажу коллекцию раритетных галстуков. Он просит за нее 2 тысячи рублей.
В описании говорится, что коллекция состоит из 80 галстуков. На фото, представленных в объявлении, можно увидеть экземпляры в рубчик, полоску и так далее. По словам Сергея, часть галстуков были изготовлены в СССР, а часть — в социалистических странах. Однако навскидку он не смог перечислить, в каких именно.
Немо рассказал НГС, что галстуки он покупал самостоятельно — на антикварном рынке. «Их туда кто-то сдал оптом», — объяснил мужчина.
Несмотря на то, что Немо решил продать коллекцию, самые «крутые» галстуки он всё же оставил себе. Хотя признается, что потенциальные покупатели нечасто интересуются товаром.
— Интерес к коллекции фактически нулевой. Чтобы его повысить, я даже несколько раз снижал на нее цену, — отметил он.
Недавно НГС писал о том, что женщина продает в интернете коллекцию игрушечных свиней — она хочет за нее 100 тысяч.