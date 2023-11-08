Как из советских фильмов. Сибиряк продает в интернете большую коллекцию раритетных галстуков — сколько он хочет за них

В описании говорится, что коллекция состоит из 80 галстуков. На фото, представленных в объявлении, можно увидеть экземпляры в рубчик, полоску и так далее. По словам Сергея, часть галстуков были изготовлены в СССР, а часть — в социалистических странах. Однако навскидку он не смог перечислить, в каких именно.

