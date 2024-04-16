Миллиарды на продуктах и детских товарах: считаем, сколько заработали новосибирские торговцы — смотрим доходы розничных сетей

Ритейл в прошлом году вырос на 10% Источник: Стас Соколов











Розничная торговля — сфера бизнеса, которая сразу ощущает на себе изменение ситуации в экономике страны. Магазины чувствуют падение или увеличение доходов населения, рост уверенности в будущем или наоборот стремление отложить деньги на чёрный день. Обозреватель НГС изучил финансовые итоги 2023 года крупных новосибирских розничных компаний, чтобы понять, как провели этот год сами горожане.



В целом 2023 год для торговли можно считать удачным. Общий оборот в продовольственном ритейле вырос на 7%, достигнув 403,7 млрд рублей, а в непродовольственном и вовсе на 13,6% (всего 490,4 млрд рублей). Основные события на нём оказались связаны с крупными федеральными компаниями. Это и выход на первое место в сегменте торговли продуктами у группы X5, у которой сегодня в городе уже 309 «Пятерочек» и 28 «Чижиков», а также покупка «Лентой» сети «Монетка» (119 магазинов). Прежний лидер Новосибирска «Мария Ра» с её 299 супермаркетами отстала, по всей видимости, навсегда.

Посмотреть на итоги работы федеральных розничных компаний в деньгах в масштабе региона часто затруднительно, так как информация не раскрывается. Но в Сибири ещё остались торговые сети, которые зарегистрированы здесь, и их финансовые результаты доступны.



Формально самой крупной розничной компанией региона остаётся «Рич Фэмили». Это оптово-розничный продавец товаров для детей с выручкой в 2023 году 23,6 млрд рублей и чистой прибылью в 3,7 млрд рублей. В Новосибирске, впрочем, находятся только четыре из 33 магазинов торговой сети.

У сети «Быстроном» в Новосибирске 13 магазинов Источник: Стас Соколов











Самым крупным чисто новосибирским ритейлером можно считать сеть «Быстроном». Управляющая ею компания ООО «Гранд Торг» в прошлом году продала товаров почти на 4 млрд рублей, получив довольно скромную для такого оборота, но всё же прибыль в 12,2 млн рублей. Нужно отметить, что «Быстроном» демонстрирует завидную стабильность. Её выручка и прибыль почти не меняются последние пять лет.



Сети «Светофор» и «Маяк» федеральные, но бизнес у них организован так, что региональные подразделения выделены в самостоятельные юрлица с одним общим владельцем. Новосибирскими магазинами управляет ООО «ТоргСервис 54», которое закончило прошлый год не самым лучшим результатом — выручка просела на 11%. Подразделение, впрочем, прибыльно (131,5 млн рублей), и его эффективность выше, чем у того же «Быстронома» раз в пять.



Ещё один заметный местный ритейлер — ООО «Русская поварня» (управляет магазинами «Добрянка» и «Бахетле») — смог, имея всего четыре супермаркета, продать продуктов на 2,3 млрд рублей. Чистая прибыль для такой выручки невелика: всего 856 тысяч рублей или 71 тысяча в месяц.



Бердская компания «Продсиб» — также заметный игрок на местном рынке. Это холдинг с разными активами, но розничная торговля (37 супермаркетов) сосредоточена в ООО «ПродТорг» и «Продторг 2» с суммарной выручкой чуть больше 500 млн рублей. Объемы этого бизнеса, судя по всему, практически не изменились. В одной компании зафиксирован небольшой рост, в другой — небольшое падение. Оба юрлица показали прибыль — в общей сложности в районе 25 млн рублей. То есть даже такая небольшая по сравнению с конкурентами компания может сохранять рентабельность.

В Новосибирской области работает несколько региональных сетей, для которых этот регион важный, но не единственный. Самая крупная среди них «Мария Ра». Основная компания, которая управляет торговой сетью — ООО «Розница К-1» — продала товаров в прошлом году на 117 млрд рублей, заработав 2,8 млрд рублей чистой прибыли. По сравнению с 2022 годом выручка «Марии», впрочем, почти не изменилась.

«Мария Ра» принадлежит семье алтайского предпринимателя Александра Ракшина, это самый крупный их актив. Кроме него в портфеле группы масса объектов недвижимости и предприятий поменьше. В Новосибирске, например, им принадлежит Центральный рынок. Управляющее им ООО «Рынок Центральный» получило в прошлом году выручки на 493 млн рублей и чистой прибыли на 67,4 млн рублей. Трудно сказать, впрочем, в какой степени эти показатели отражают деятельность всего комплекса. На одном только «Гастрокорте» работает больше 120 арендаторов. Гостиница Центральная (она тоже принадлежит «Марии Ра») и то принесла больше прибыли — 108 млн рублей.

Сеть SPAR в новосибирске развивает группа «Лама» Источник: Стас Соколов











А вот ООО «Перспектива», управляющее магазинами SPAR и «Хороший выбор» томской группы «Лама», нарастив в прошлом году в Новосибирске выручку на 13% до 6,8 млрд рублей, заработать на этом росте, судя по всему, не смогла — компания закончила год с убытками более 70 млн рублей.



Ещё одна достаточно крупная по региональным меркам розничная компания ООО «Универсамы «Бегемаг» с Новосибирском связана только местом регистрации. Все её магазины расположены в Кузбассе. «Бегемаг» провёл прошлый год довольно активно: выручка выросла на четверть превысив 10 млрд рублей. Чистая прибыль, правда, невелика — 116 млн рублей.

Ещё одна сибирская сеть, занимающая значительную долю рынка, это «Ярче!» В отличие от «Марии Ра» это давно уже федеральный игрок, магазины расположены не только в Сибири. Но ритейлер появился и до сих пор зарегистрирован в Томске. Управляющая компания ООО «Камелот — А» в прошлом году нарастила выручку на 22% перевалив за 100 млрд рублей, и получила 1,2 млрд рублей чистой прибыли. Рентабельность сети выросла в разы, в прошлом году она принесла только 361 млн рублей прибыли, а двумя годами ранее и вовсе демонстрировала убытки.

Из федеральных игроков внимания заслуживает сеть «Чижик», принадлежащая X5 Retail Group (владелец «Пятерочки»). Управление ею выделено в отдельную компанию АО «Продторг», выручка которой в 2023 году достигла 117 млрд рублей. Однако эта компания до сих пор безнадёжно убыточна, её содержание обошлось владельцам в 12 млрд рублей. Это вызвано быстрым развитием и открытием всё новых и новых магазинов, рост выручки за год составил 470%. Но и убытки выросли за год в четыре раза. Но X5 это точно не разорит. Чистая прибыль основной компании, ООО «Агроторг» (сеть «Пятёрочка»), в прошлом году превысила 36,6 млрд рублей.



В целом, результаты прошлого года показывают, что покупатели готовы охотно тратить деньги (свои или кредитные). Их потребительский оптимизм позволяет зарабатывать не только федеральным гигантам, но и местным компаниям.

А вы в какие магазины ходите? Мария Ра Пятерочка Монетка Бахетле Spar Ярче! Быстроном Добрянка

Форматом 2023 года для Новосибирска можно считать дискаунтеры. Однако у самих ритейлеров нет единого мнения по поводу того, какой тип этих магазинов наиболее актуален для России сегодня. На минувшем форуме «Сибирская продовольственная неделя» владелец и топ-менеджер крупных сетей даже публично поспорили по этому поводу на бутылку дорогого коньяка.

