«Важно, чтобы все знали — он не изменник». Что сейчас происходит с ученым Анатолием Масловым, которого арестовали первым

Поэтому сейчас, добавляет он, идет сбор подписей под формальным и открытым письмами в администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации и принять меры, направленные на восстановление справедливости и прекращение уголовного преследования, а также на период разбирательства изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.



Алексей Маслов говорит, что 7 августа у отца был день рождения:



— Исполнилось 76 лет человеку, который реально всю жизнь положил на алтарь науки.



Где работал ученый и чем занимался