«Важно, чтобы все знали — он не изменник». Что сейчас происходит с ученым Анатолием Масловым, которого арестовали первым
Сыновья рассказали о работе ученого, его задержании и 76-летии в СИЗО
Этим летом на всю страну прогремели три дела новосибирских ученых, которых обвинили в госизмене. Сначала стало известно о Дмитрии Колкере. который через несколько дней после ареста умер в СИЗО, но на самом деле первым отправленным в Лефортово был Анатолий Маслов. Третьим стал его коллега — Александр Шиплюк. Подробности были известны только о Дмитрии Колкере. Журналист НГС Мария Тищенко поговорила с сыновьями Анатолия Маслова — Алексеем и Николаем — и узнала, какими разработками занимался его отец, как они узнали о задержании и есть ли у них с ним связь.
Где сейчас Анатолий Маслов
Анатолия Маслова, по словам его близких, арестовали 28 июня около 7 утра. Примерно в 08:30 он позвонил своему сыну Николаю — использовал возможность телефонного звонка.
— Сказал, что его арестовали и о причине ареста говорить не имеет права. Дальнейший разговор был достаточно личным — он хотел, чтобы я завершил некоторые начатые им дела, не хотел, чтобы за ним оставались долги. Затем позвонил назначенный ему адвокат: мы договорились встретиться, чтобы он передал некоторые вещи, которые были при отце. Далее был закрытый суд — мы только видели, как его провели от машины в здание суда и как вывели обратно. Адвокат сказал, что отца обвиняют по 275-й статье УК РФ, в качестве меры пресечения выбрано содержание в СИЗО Лефортово в Москве, куда его этим же вечером и отправят. С тех пор он содержится там, — говорит Николай Маслов.
Сейчас у Анатолия Маслова есть адвокат, добавляет Николай:
— Вступить в дело ему удалось не без сложностей, своевременные официальные запросы почему-то к положенному сроку до адресата не доходили, но сейчас всё в порядке, ведется работа.
Информацию от отца семья получает только через письма. По словам Николая, Анатолий Маслов содержится в одиночной камере.
— У него обострились некоторые хронические болезни, но медицинскую помощь он там получает. Мама у меня тоже инвалид III группы. Скрыться они, особенно в текущей ситуации, никуда не смогут, да и не захотят. Потому что, я уверен, отцу важно, чтобы все знали, что он не изменник, — говорит сын ученого.
Поэтому сейчас, добавляет он, идет сбор подписей под формальным и открытым письмами в администрацию президента с просьбой разобраться в ситуации и принять меры, направленные на восстановление справедливости и прекращение уголовного преследования, а также на период разбирательства изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей.
Алексей Маслов говорит, что 7 августа у отца был день рождения:
— Исполнилось 76 лет человеку, который реально всю жизнь положил на алтарь науки.
Где работал ученый и чем занимался
Николай Маслов рассказывает, что его отец работал в Институте теоретической и прикладной механики СО РАН в новосибирском Академгородке:
— Он пришел туда студентом и проработал больше 50 лет. Был научным сотрудником, заведующим лабораторией, заместителем директора. Его научные интересы связаны с изучением устойчивости высокоскоростных пограничных слоев. Сначала он занимался математическим моделированием, затем стал экспериментатором. Например, он придумал метод исследования возмущений, который сейчас все знают, как метод «синтетических струй». Этому методу уже много лет посвящены даже целые специализированные конференции. Правда, к сожалению, сейчас никто не помнит, кто его автор.
Также, добавляет Николай, отец занимался изучением фундаментальных основ обтекания скоростных летательных аппаратов — ламинарно-турбулентным переходом в гиперзвуковых пограничных слоях:
— Под его руководством очень много сделано в этом направлении, институт стал одним из мировых лидеров. Сейчас на базе этих разработок создаются новые уникальные, не имеющие аналогов в мире, научные установки. За свои исследования его наградили высшей отечественной научной наградой за исследования в области механики — медалью имени Жуковского.
Помимо научной деятельности, замечает сын ученого, Анатолий Маслов много сделал для института в целом: в непростые для науки 90-е годы он был заведующим лабораторией и заместителем директора, благодаря в том числе его усилиям учреждению удалось выжить и развиваться.
Анатолий Маслов также является профессором НГУ и НГТУ.
— Написанные им учебники — настольные книги для студентов-аэродинамиков. Отца и его научные труды хорошо знают за рубежом. Он получал много предложений о постоянной работе от иностранных организаций, некоторые очень заманчивые, но всегда отказывался — он думал только об институте и о тех людях, которые там в него верят и на него надеются. Он не мог бросить их и свою страну. Конечно, это не отменяло международного научного сотрудничества, которое до недавнего времени и государством всячески поощрялось: до февраля 2022 года от каждого ученого требовалось активно публиковаться в зарубежных журналах и за этим строго следили. За заслуги в этом направлении его наградили орденом Дружбы, — отмечает Николай Маслов.
Николай Маслов посоветовал расспросить об отце коллег из Института теоретической и прикладной механики СО РАН, в частности, его директора, член-корреспондента РАН Александра Шиплюка, под руководством которого Анатолий Маслов начинал работать. Но поскольку Александра Шиплюка тоже арестовали по подозрению в госизмене, в институте отказываются комментировать эти темы.
Если вам известны какие-то подробности дел новосибирских ученых или вы хотите высказать свое мнение, свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram). Можно анонимно.
Ранее мы рассказывали, что означают резонансные дела против новосибирских ученых и к чему они могут привести. Подробнее об этих делах можете прочитать в наших двух сюжетах: отдельный о Дмитрии Колкере и общий обо всех ученых.