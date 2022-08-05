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Дела ученых за госизмену

«Спокойный, рассудительный, аккуратный». Чем занимался новосибирский ученый Шиплюк, задержанный за госизмену

Информация о задержании появилась сегодня вечером

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Ученый родился в 1966 году

Ученый родился в 1966 году

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Сегодня директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка арестовали за госизмену, об этом сообщил ТАСС. НГС узнал, чем он занимается, и поговорил с коллегами ученого.

Александр Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, об этом говорится на сайте института.

В институте ученый был заведующим лабораторией, где исследуют проблемы высокоскоростного полета. Основные научные направления Александра Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований. Также его изучения связаны с экспериментальной аэротермодинамикой высокоскоростных летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.

Поговорить с коллегами ученого о его деятельности НГС не удалось. Все, с кем журналист пыталась связаться, воздержались от комментариев. Один из коллег кратко охарактеризовал ученого:

— Спокойный, рассудительный, аккуратный. Любит кататься на сноуборде.

Кроме того, корреспондент изучила сведения о доходах директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Согласно опубликованным декларациям, Александр Шиплюк за 2021 год заработал почти 6 миллионов рублей, у него есть две квартиры: одна площадью 36 кв. м, другая — 127,6 кв. м, а также автомобиль Toyota Hilux.

Это третий новосибирский ученый, арестованный за лето. Первого по статье за госизмену арестовали Дмитрия Колкера. Следом задержали Анатолия Маслова.

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