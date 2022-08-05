«Спокойный, рассудительный, аккуратный». Чем занимался новосибирский ученый Шиплюк, задержанный за госизмену
Информация о задержании появилась сегодня вечером
Сегодня директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка арестовали за госизмену, об этом сообщил ТАСС. НГС узнал, чем он занимается, и поговорил с коллегами ученого.
Александр Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, об этом говорится на сайте института.
В институте ученый был заведующим лабораторией, где исследуют проблемы высокоскоростного полета. Основные научные направления Александра Шиплюка связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований. Также его изучения связаны с экспериментальной аэротермодинамикой высокоскоростных летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями.
Поговорить с коллегами ученого о его деятельности НГС не удалось. Все, с кем журналист пыталась связаться, воздержались от комментариев. Один из коллег кратко охарактеризовал ученого:
— Спокойный, рассудительный, аккуратный. Любит кататься на сноуборде.
Кроме того, корреспондент изучила сведения о доходах директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН. Согласно опубликованным декларациям, Александр Шиплюк за 2021 год заработал почти 6 миллионов рублей, у него есть две квартиры: одна площадью
Это третий новосибирский ученый, арестованный за лето. Первого по статье за госизмену арестовали Дмитрия Колкера. Следом задержали Анатолия Маслова.