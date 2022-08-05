«Спокойный, рассудительный, аккуратный». Чем занимался новосибирский ученый Шиплюк, задержанный за госизмену

Сегодня директора новосибирского Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка арестовали за госизмену, об этом сообщил ТАСС. НГС узнал, чем он занимается, и поговорил с коллегами ученого.



Александр Шиплюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, об этом говорится на сайте института.