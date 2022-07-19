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Задержали ученогоФоторепортаж

«Эти 2 недели меня не покидает один вопрос». Репортаж с похорон ученого Дмитрия Колкера, обвиненного в госизмене

Последние дни жизни физик провел в СИЗО, туда его отправили, несмотря на тяжелый диагноз

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Дмитрий Колкер скончался на следующий день после ареста — его отправили в СИЗО по подозрению в госизмене

Дмитрий Колкер скончался на следующий день после ареста — его отправили в СИЗО по подозрению в госизмене

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Во вторник, 19 июля, в Новосибирске простились с ученым Дмитрием Колкером, арестованным за госизмену. Колкер умер 2 июля, но похороны состоялись только сегодня. Родным физика долго не отдавали нужные документы из СИЗО в Москве. Туда Колкера привезли прямо из новосибирской больницы, где он получал поддерживающую терапию. У Дмитрия была 4-я стадия онкологического заболевания, но это не помешало суду арестовать его. Проститься с ученым пришли около 80 человек — среди них были и те, кто не был знаком с ним лично.

Церемонию назначили на 14 часов — за 10 минут до начала у крыльца крематория уже немало людей. Для большой толпы необычно тихо: люди стоят небольшими группами, но не разговаривают. Много молодежи.

Вскоре приходит средний сын Дмитрия Колкера — Максим, старается держаться. К нему подходят несколько мужчин, жмут руку, хлопают по плечу, Максим приглашает всех внутрь.

— Наверное, сначала родственники пойдут, — тихо переговариваются между собой пришедшие.

Так и решили, следом за родственниками гости змейкой поднимаются по лестнице. Прощание пройдет в большом зале крематория. Люди проходят внутрь и окружают гроб, закрытый стеклом. На лавочках рядом сидят близкие: жена Дмитрия Наталья и сын Максим слева, дочь Алина с супругом и сын Григорий справа.

Прощание прошло в Новосибирском крематории

Прощание прошло в Новосибирском крематории

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На церемонии было около 80 человек

На церемонии было около 80 человек

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Церемония начинается, ведущая рассказывает биографию Дмитрия Борисовича — говорит о детстве, юности, знакомстве с женой и свадьбе, научной работе, увлечении органной музыкой. Дети Дмитрия грустно улыбаются, изредка вытирают слезы.

Ведущая приглашает желающих произнести прощальную речь. Добрые слова звучат от коллег, старых друзей, аспирантов — «учитель», «источник света», «талантливый органист», «человек с широчайшим кругозором». К гробу медленно подходит пожилая женщина с ходунками, несколько раз останавливается, чтобы перевести дух.

На похоронах были коллеги, студенты и близкие Дмитрия

На похоронах были коллеги, студенты и близкие Дмитрия

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Во время прощания на экране шло слайд-шоу с фото Дмитрия Колкера

Во время прощания на экране шло слайд-шоу с фото Дмитрия Колкера

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— Он пришел ко мне в жизнь в 10 лет, и больше мы никогда не расставались. Это не значит, что мы встречались — мы встречались редко. Но мы всё время были в курсе событий, у кого что. В трудную минуту поддерживали друг друга, делили радость. Более доброй памяти у меня ни о ком нет. Когда просили дать ему короткую характеристику, я говорила — это русский интеллигент, всех прошедших лет, — с придыханием говорит учительница Дмитрия Колкера. — По поведению, по тому, как он говорил, относился к чему-то. Из моей жизни он никогда не уйдет, хотя я его пережила на 30 лет. Я всегда его буду вспоминать добрым словом. Я человек верующий и уверена, что такие добрые слова ему помогут, а господь всё правильно оценит.

С прощальными словами выступила учительница Дмитрия

С прощальными словами выступила учительница Дмитрия

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Из толпы резко выходит к гробу высокий мужчина. Это брат Дмитрия — Алексей Колкер. Его лицо дрожит, он несколько раз пытается начать говорить, но начинает плакать, глубоко вздыхает, пробует снова:

— Эти 2 недели меня не покидает один вопрос. Кто в этой жизни настоящий патриот своей страны? Тот, кто рисует буквы на грязном стекле? Или тот, кто вешает георгиевскую ленту на машину и не снимает ее целый год до следующего 9 Мая? Или тот, кто каждый раз возвращается, хотя мог бы остаться? Делает свою страну лучше, свою семью лучше... — тяжело говорит Алексей, — Смерть настигнет нас всех. Жизнь конечна, и многие люди умудряются прожить ее зря. Здесь не тот случай.

Сын Дмитрия Максим (в центре) и его жена Наталья (слева)

Сын Дмитрия Максим (в центре) и его жена Наталья (слева)

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Выступления не заканчиваются: говорят про концерты, лабораторию, семью, отношения. Ведущая напоминает, что пришло время прощаться. Пришедшие по очереди подходят к гробу, кладут цветы и выходят из зала, родственники — последними.

Прощание длилось чуть больше часа

Прощание длилось чуть больше часа

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До болезни и уголовного преследования Дмитрий занимался разработкой источников излучения

До болезни и уголовного преследования Дмитрий занимался разработкой источников излучения

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После церемонии гости на улице разговаривают, вспоминают, когда последний раз виделись с Дмитрием, когда говорили. Разговоров об уголовном деле меньше, больше — о науке и исследованиях:

— Всё уже рассказали в зале, нечего добавить. Могу сказать, что он очень хороший человек. Он вел пары у нас в НГТУ, и по распределению я сам пошел к нему в лабораторию. Он мне понравился как преподаватель, как человек, — делится сотрудник лаборатории квантовых оптических технологий Евгений.

Семья Колкер

Семья Колкер

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Рядом интервью журналистам дает подруга Дмитрия Колкера:

—...Самый светлый, добрый, честный и порядочный человек, из тех, которых я знала. Я не верю в версию следствия, просто потому, что я знала этого человека, он был порядочным человеком, — со слезами на глазах говорит женщина.

Близкие Колкера называли его честным и порядочным человеком, настоящим патриотом

Близкие Колкера называли его честным и порядочным человеком, настоящим патриотом

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Особняком стоит хрупкая девушка с громоздким портфелем. Молча смотрит вверх и дрожит, по щекам катятся слезы. С собой она принесла гвоздики и тихо положила их к гробу Дмитрия Колкера:

— Я его не знала лично, просто я тоже научный сотрудник. Мне было важно прийти и выразить почтение, — почти шепчет Светлана. — Мне кажется, это касается всех россиян и научных сотрудников. Это наш коллега, мы все делаем свое дело, каждый в своей науке. И, конечно, ученым хотелось бы чувствовать себя в безопасности, чтобы делать свою работу качественно.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Колкера.

Мы продолжаем следить за преследованием ученого в этом сюжете.

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