«Эти 2 недели меня не покидает один вопрос». Репортаж с похорон ученого Дмитрия Колкера, обвиненного в госизмене

Церемонию назначили на 14 часов — за 10 минут до начала у крыльца крематория уже немало людей. Для большой толпы необычно тихо: люди стоят небольшими группами, но не разговаривают. Много молодежи.

Вскоре приходит средний сын Дмитрия Колкера — Максим, старается держаться. К нему подходят несколько мужчин, жмут руку, хлопают по плечу, Максим приглашает всех внутрь.

— Наверное, сначала родственники пойдут, — тихо переговариваются между собой пришедшие.

Так и решили, следом за родственниками гости змейкой поднимаются по лестнице. Прощание пройдет в большом зале крематория. Люди проходят внутрь и окружают гроб, закрытый стеклом. На лавочках рядом сидят близкие: жена Дмитрия Наталья и сын Максим слева, дочь Алина с супругом и сын Григорий справа.