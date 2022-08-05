Главу Института теоретической и прикладной механики СО РАН арестовали за госизмену
В Институте прошли обыски
Издание ТАСС сообщает, что директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк арестован по делу о госизмене.
НГС связался с руководством Института, где корреспонденту сообщили, что пока комментарии не дают. По номерам, которые указаны на сайте Института не ответили. В Следственном комитете по Новосибирской области рассказали, что информация об обысках не поступала.
О том, что прошли обыски в Новосибирском Институте механики, сообщило издание «Родные берега», ссылаясь на читателя. Во время следственных действия был допрошен директор института Александр Шиплюк.