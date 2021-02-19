Денег стало больше, но пользоваться ими сложнее: как изменился материнский капитал в 2021 году

В 2021 году материнский капитал подрос и немного изменился: деньги можно получать и за первого ребенка, вкладывать их не только в обычную ипотеку, но еще и в сельскую и военную. Однако государство исключило моменты передачи сертификата родителям — оформляется он автоматически. Даже в банке, если вы решите вложиться материнскими деньгами в кредит, сертификатом воспользуются без вас.



Собрали все изменения в маткапитале-2021 в один текст, чтобы вам было легче понимать, как всем этим пользоваться.

