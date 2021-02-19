Денег стало больше, но пользоваться ими сложнее: как изменился материнский капитал в 2021 году

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Денег стало больше
В этом году материнский капитал проиндексировали на 3,7%. Теперь за первого ребенка можно получить
Маткапитал на первого ребенка, напомним, выдают с 2020 года.
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Сертификаты выдают быстрее
Изменились и сроки выдачи сертификата на материнский капитал — теперь это
— В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах, — добавляют в Пенсионном фонде РФ.
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Не надо писать заявление
Маткапитал оформляется автоматически после появления ребенка — необходимая информация поступает в Пенсионный фонд из ЗАГСа, а уведомление о выдаче сертификата приходит в личный кабинет родителя на «Госуслугах».
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Выросла ежемесячная выплата с маткапитала
Материнским капиталом можно распоряжаться по-разному: можно закрыть сертификатом часть ипотеки (в прошлом году это направление было самым востребованным: из
Ежемесячная выплата положена семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года. Она предоставляется до тех пор, пока ребенку не исполнилось
С января 2021 года размер выплаты немного подрос и теперь равен прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года — в среднем это
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Банк сам забирает маткапитал в ипотеку
Остановимся подробнее на самом популярном направлении материнского капитала — тратах на жилье. Если субсидия идет на погашение ипотеки, ограничений по возрасту ребенка нет. Подать заявление на покупку или строительство жилья с привлечением маткапитала можно непосредственно в банке. Семье одновременно оформят кредит и заявление о погашении или уплате первоначального взноса, дополнительные документы от ПФР банк запросит сам.
Интересно, что рефинансировать ипотеку с маткапиталом сегодня практически нельзя. При использовании сертификата в ипотеку дети наделяются долями недвижимости. Для перекредитования ипотечной квартиры с маткапиталом необходимо разрешение органов опеки и попечительства, на этом этапе многие банки отказываются работать с семьями. Ведь, если заемщик обанкротится и не сможет выплатить долг, банк в свою очередь не сможет продать залоговую квартиру. Для решения этой проблемы в Госдуме даже сочинили отдельный законопроект, в июле 2020 года он прошел первое чтение и застрял.
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Можно вложиться в сельскую и военную ипотеки
По программе сельской ипотеки можно взять землю, готовое или строящееся жилье по ставке от 0,1% до 3% на срок до 25 лет. Недвижимость должна находиться в селе, рабочем поселке, поселке городского типа или малом городе с населением до 30 тысяч человек. Маткапитал в этом случае можно использовать в качестве первоначального взноса. Раньше такого запрета не было, однако банки могли отказать заемщику, сославшись на отсутствие этой нормы в правовом акте.
У военной ипотеки свои особенности. Военнослужащий выбирает квартиру, государство выдает кредит и платит его, пока заемщик служит. Если же он увольняется, то должен вернуть все деньги, которые заплатили за него, и закрыть остаток кредита. А если военнослужащий выполняет все условия программы, жилье остается у него в собственности. Материнский капитал разрешается использовать на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и процентов.
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Что нельзя сделать с материнским капиталом
На материнские деньги по-прежнему нельзя покупать земельные участки, апартаменты (этот вид недвижимости не приравнен к жилой) и ремонтировать жилье (в прошлом году «Народный фронт» пытался протащить эту инициативу — она дошла до правительства и потерялась). Зато жилье можно реконструировать — то есть, достроить. Жилой пристрой к дому должен быть не меньше определенного размера, который устанавливают местные власти. Если дом есть, но находится в плачевном состоянии, потратить капитал на то, чтобы довести его до ума, нельзя. Воспользоваться сертификатом в этом случае можно после того, как ребенку исполнится три года. Также с прошлого года сертификат можно потратить на строительство жилого дома на садовом участке.
Предлагалось разрешить тратить маткапитал на автомобиль: появился законопроект, в пояснительной записке которого говорится, что авто особенно необходимо семьям с несколькими детьми. По осени это предложение поддержал Минпромторг, но воз и ныне там: даже в первом чтении депутаты этот документ не рассматривали.
Нельзя обналичивать маткапитал — за это предусмотрена уголовная ответственность по
— Любой вариант обналичивания материнского капитала вне закона. Заключая фиктивные договоры купли-продажи жилья, владельцы сертификатов ущемляют имущественные права и интересы своих несовершеннолетних детей на жилье, — объясняют в ПФР. — Согласно Семейному Кодексу РФ, защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Бездумно растратив средства материнского капитала, владелец сертификата лишает своих детей жилья и будущего, возможности получить достойное образование за счет этих средств.