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Денег стало больше, но пользоваться ими сложнее: как изменился материнский капитал в 2021 году

Денег стало больше, но пользоваться ими сложнее: как изменился материнский капитал в 2021 году

За ребенка можно получить больше полумиллиона рублей, а за обналичку маткапитала — до 10 лет тюрьмы

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Чаще всего семьи тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий

Чаще всего семьи тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий

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В 2021 году материнский капитал подрос и немного изменился: деньги можно получать и за первого ребенка, вкладывать их не только в обычную ипотеку, но еще и в сельскую и военную. Однако государство исключило моменты передачи сертификата родителям — оформляется он автоматически. Даже в банке, если вы решите вложиться материнскими деньгами в кредит, сертификатом воспользуются без вас.

Собрали все изменения в маткапитале-2021 в один текст, чтобы вам было легче понимать, как всем этим пользоваться.

1

Денег стало больше

В этом году материнский капитал проиндексировали на 3,7%. Теперь за первого ребенка можно получить 483,8 тысячи рублей (было 466 тысяч), за второго — 155,5 тысячи рублей (было 150 тысяч). А если за первого ребенка еще не получали — за второго полагается сразу 639,4 тысячи рублей.

Маткапитал на первого ребенка, напомним, выдают с 2020 года.

2

Сертификаты выдают быстрее

Изменились и сроки выдачи сертификата на материнский капитал — теперь это 5 рабочих дней вместо 15. Заявку на распоряжение деньгами обязаны рассмотреть за 10 дней (раньше на это уходило до 30 дней).

— В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах, — добавляют в Пенсионном фонде РФ.

3

Не надо писать заявление

Маткапитал оформляется автоматически после появления ребенка — необходимая информация поступает в Пенсионный фонд из ЗАГСа, а уведомление о выдаче сертификата приходит в личный кабинет родителя на «Госуслугах».

4

Выросла ежемесячная выплата с маткапитала

Материнским капиталом можно распоряжаться по-разному: можно закрыть сертификатом часть ипотеки (в прошлом году это направление было самым востребованным: из 1,13 миллиона заявлений на жилье пришлось почти 700 тысяч), можно оставить на накопительную пенсию мамы или на образование ребенка. Некоторые семьи могут потратить маткапитал на так называемое «путинское пособие» — ежемесячную выплату на второго ребенка.

Краткая памятка родителям: на что и когда можно тратить средства материнского капитала

Краткая памятка родителям: на что и когда можно тратить средства материнского капитала

Ежемесячная выплата положена семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года. Она предоставляется до тех пор, пока ребенку не исполнилось 3 года. Получить деньги можно, если ежемесячные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на человека. В каждом регионе эта планка разная, в среднем по стране — 23,3 тысячи рублей.

С января 2021 года размер выплаты немного подрос и теперь равен прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года — в среднем это 11,3 тысячи рублей (годом ранее платили 10,7 тысячи рублей).

5

Банк сам забирает маткапитал в ипотеку

Остановимся подробнее на самом популярном направлении материнского капитала — тратах на жилье. Если субсидия идет на погашение ипотеки, ограничений по возрасту ребенка нет. Подать заявление на покупку или строительство жилья с привлечением маткапитала можно непосредственно в банке. Семье одновременно оформят кредит и заявление о погашении или уплате первоначального взноса, дополнительные документы от ПФР банк запросит сам.

В прошлом году недвижимость стала популярным направлением в программе маткапитала. Однако до сих пор на «материнские» деньги нельзя делать ремонт

В прошлом году недвижимость стала популярным направлением в программе маткапитала. Однако до сих пор на «материнские» деньги нельзя делать ремонт

Интересно, что рефинансировать ипотеку с маткапиталом сегодня практически нельзя. При использовании сертификата в ипотеку дети наделяются долями недвижимости. Для перекредитования ипотечной квартиры с маткапиталом необходимо разрешение органов опеки и попечительства, на этом этапе многие банки отказываются работать с семьями. Ведь, если заемщик обанкротится и не сможет выплатить долг, банк в свою очередь не сможет продать залоговую квартиру. Для решения этой проблемы в Госдуме даже сочинили отдельный законопроект, в июле 2020 года он прошел первое чтение и застрял.

6

Можно вложиться в сельскую и военную ипотеки

По программе сельской ипотеки можно взять землю, готовое или строящееся жилье по ставке от 0,1% до 3% на срок до 25 лет. Недвижимость должна находиться в селе, рабочем поселке, поселке городского типа или малом городе с населением до 30 тысяч человек. Маткапитал в этом случае можно использовать в качестве первоначального взноса. Раньше такого запрета не было, однако банки могли отказать заемщику, сославшись на отсутствие этой нормы в правовом акте.

У военной ипотеки свои особенности. Военнослужащий выбирает квартиру, государство выдает кредит и платит его, пока заемщик служит. Если же он увольняется, то должен вернуть все деньги, которые заплатили за него, и закрыть остаток кредита. А если военнослужащий выполняет все условия программы, жилье остается у него в собственности. Материнский капитал разрешается использовать на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и процентов.

7

Что нельзя сделать с материнским капиталом

На материнские деньги по-прежнему нельзя покупать земельные участки, апартаменты (этот вид недвижимости не приравнен к жилой) и ремонтировать жилье (в прошлом году «Народный фронт» пытался протащить эту инициативу — она дошла до правительства и потерялась). Зато жилье можно реконструировать — то есть, достроить. Жилой пристрой к дому должен быть не меньше определенного размера, который устанавливают местные власти. Если дом есть, но находится в плачевном состоянии, потратить капитал на то, чтобы довести его до ума, нельзя. Воспользоваться сертификатом в этом случае можно после того, как ребенку исполнится три года. Также с прошлого года сертификат можно потратить на строительство жилого дома на садовом участке.

Предлагалось разрешить тратить маткапитал на автомобиль: появился законопроект, в пояснительной записке которого говорится, что авто особенно необходимо семьям с несколькими детьми. По осени это предложение поддержал Минпромторг, но воз и ныне там: даже в первом чтении депутаты этот документ не рассматривали.

Нельзя обналичивать маткапитал — за это предусмотрена уголовная ответственность по статье 159.2 УК РФ. Максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

— Любой вариант обналичивания материнского капитала вне закона. Заключая фиктивные договоры купли-продажи жилья, владельцы сертификатов ущемляют имущественные права и интересы своих несовершеннолетних детей на жилье, — объясняют в ПФР. — Согласно Семейному Кодексу РФ, защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Бездумно растратив средства материнского капитала, владелец сертификата лишает своих детей жилья и будущего, возможности получить достойное образование за счет этих средств.

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