Должок за тобой: кому подняли налоги и как вернуть деньги за лечение, обучение и покупку квартиры — 15 главных вопросов налоговой

— Что такое налоговый вычет и как его получить?



— Налоговый вычет — это возможность получить из бюджета возврат ранее уплаченного налога, если вы несли определенные расходы, например, приобретали квартиру, приобретали медикаменты, получали медицинскую платную услугу, оплачивали обучение за себя, а также за обучение детей. В том случае, когда человек получает официальные доходы (с которых платит НДФЛ по ставке 13%), он может получить налоговый вычет. То есть может вернуть ранее уплаченный налог в определенном размере.



— Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?



— Это самый популярный и значимый по сумме налоговый вычет. Речь идет о приобретении или строительстве жилья. Размер данной выплаты ограничен суммой возврата НДФЛ в 260 тысяч рублей (максимальная сумма). То есть максимальная сумма расходов — 2 миллиона рублей, возврат составляет 13% с этой суммы.



Но возврат производится при условии, что такую сумму НДФЛ человек заплатил в бюджет (13% от официального заработка). То есть сначала уплачивается, потом возвращается.



Например, человек купил комнату за 1 миллион рублей. Соответственно, тогда он получает с миллиона 130 тысяч рублей (опять же, при условии, что он столько заплатил в бюджет). Затем он может купить еще недвижимость и опять получить налоговый вычет. Но на сумму не более двух миллионов в совокупности. То есть с двух миллионов, потраченных на жилье, человеку дается право один раз в жизни получить налоговый вычет.



Человек может обратиться за вычетом в течение трех лет.



Если проще: каждый человек раз в жизни может получить налоговый вычет за покупку недвижимости (выплата с 2 миллионов, и неважно, сколько недвижимости куплено за эту сумму). То есть максимальная сумма, которую вы получите, — 13% с 2 миллионов. Это 260 тысяч рублей. За один раз можно получить всю сумму в том случае, если за год вы заработали 2 миллиона, соответственно, заплатили с них налоги. В остальных случаях сумма вычета предоставляется в пределах заработанной суммы дохода за год. То есть можно получать каждый год (если есть официальный заработок), пока не выберете всю сумму.



— Как получить налоговый вычет по ипотечным процентам?



— Сейчас много жилья приобретается в ипотеку, на условиях заемных, кредитных средств. В таком случае дополнительно к двум миллионам рублей налогового вычета за покупку жилья дополнительно предоставляется вычет по уплаченным процентам по ипотеке (с максимальной суммы 3 миллиона рублей). То есть максимальная сумма налогового вычета будет 390 тысяч рублей (13% от 3 миллионов рублей).



Чтобы получить вычет, нужно обратиться в налоговую инспекцию, когда закончится налоговый период. Например, в 2021 году можно обратиться, если человек купил квартиру в ипотеку в 2020 году. А если купил в 2021 году, можно, не дожидаясь окончания налогового периода, обратиться в налоговый орган и получить уведомление на подтверждение права на получение налогового вычета у работодателя.



Вычет предоставляется на основе нескольких документов. Это может быть договор купли-продажи, договор долевого участия в строительстве жилья, документ, подтверждающий право собственности (выписка из реестра), а также кредитный договор. Необходимы непосредственно платежки, подтверждающие оплату процентов банку, или же может быть предоставлена справка из банка, которая подтверждает сумму уплаченных процентов.



То есть налоговый вычет с процентов по ипотеке тоже можно получить один раз в жизни (с суммы 3 миллиона) за последние три года.

— Какие еще налоговые вычеты можно получить?



— Например, за расходы на обучение — как свое собственное, так и детей. Причем свое собственное обучение никак не ограничено ни по сумме, ни по возрасту. Это могут быть курсы повышения квалификации, обучение в автошколе. Главное — организация, которая обучает, должна иметь лицензию на образовательный вид деятельности. Плюс нужны платежные документы.



Сумма вычета — 120 тысяч рублей. Соответственно, 13% от этой суммы — 15 600 рублей (это максимальный размер вычета).



Если человек несет расходы, оплачивая обучение своих детей, тоже можно получить вычет. Но сумма ограничена — 13% с 50 тысяч на каждого ребенка, в общей сумме на обоих родителей. По детям вычет ограничен возрастом 24 года и дневной формой обучения. Вычет можно получить одновременно и за свое обучение, и за обучение ребенка (если доходы позволяют это сделать).



— Как получить налоговый вычет за медицинское обслуживание?



— Этот вычет разделяется на два вида: дорогостоящее и обычное.



Дорогостоящее или нет — это определяет медицинское учреждение, есть специальный перечень этих услуг. Налоговые органы дают вычет на основании справки, которую предоставляет медицинское учреждение.



Медицинское учреждение сообщает код услуги: либо 1, либо 2. Если указан код услуги 2, то это значит, что получено дорогостоящее лечение, значит, ограничений по сумме налогового вычета нет. Сколько человек потратил на дорогостоящее лечение, 13% он имеет право вернуть из бюджета — если он заплатил такую сумму в виде налога.



Если в справке стоит код 1, это значит, что получено обычное лечение, сумма которого ограничена размером 120 тысяч рублей.



То есть в эту сумму — 120 тысяч рублей — по законодательству входят все виды социальных вычетов, за исключением дорогостоящего лечения и за исключением обучения на ребенка. Всё остальное суммируется: оплатили свое обучение, свое лечение — для вас эта сумма 120 тысяч рублей в год, не более. То есть 15 600 рублей в виде налога вы можете вернуть из бюджета.



Стоит отметить, что с 2021 года расширен перечень медицинских услуг, с которых можно получить социальный вычет. Это медицинские услуги, оказанные в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. Например, платная скорая медицинская помощь.



— Какие документы нужно предоставить, чтобы получить налоговый вычет за лечение?



— Договор, если он заключался. Как правило, в договоре есть ссылка на наличие лицензии у этого медицинского учреждения. Если нет, то нужна копия такой лицензии. Налоговой инспекции даже не нужны платежные документы, непосредственно подтверждающие оплату. Достаточно справки из медицинского учреждения. В ней всё прописано, и она подтверждает, в том числе, не только факт полученной услуги, но и платы за нее.



— Можно ли получить налоговый вычет с приобретения медикаментов?



— Это большая статья расходов у многих, и за это тоже можно получить вычет. Он учитывается в составе общей суммы социальных вычетов, не превышающей суммы в 120 тысяч рублей.



Но не все медикаменты можно принять к вычету — только те, которые назначены врачом. То есть не то, что вы сами, по собственной инициативе покупаете, а именно по назначению врача. Для получения вычета назначение врача можно подтвердить выпиской из амбулаторной карты — на фирменном бланке поликлиники, где врач назначает медикамент, ставит собственную печать, ну и, конечно же, рецептами. Плюс необходимо предоставить чеки из аптеки.



— Что такое налоговый вычет по договорам страхования жизни?



— Если человек заключил договор страхования жизни на срок не менее 5 лет, то по этому виду страхования также предусмотрен социальный вычет. То есть вы уплачиваете страховые взносы, и неважно — случится страховой случай или не случится. Сам факт уплаты страховых взносов дает вам право воспользоваться этим вычетом. Но есть условия: договор должен быть заключен на срок не менее 5 лет. Сумма, потраченная на это, опять же входит в общую сумму социальных налоговых вычетов — 120 тысяч рублей.



— Кто может получить инвестиционный вычет?



— Инвестиционный налоговый вычет — это когда человек вкладывает свои средства в любую финансовую компанию. С суммы взноса 400 тысяч также можно вернуть 13%. Это 52 тысячи налога. Есть условия для его получения: должен быть открыт только один инвестиционный счет, счет должен быть открыт на срок не менее трех лет. Тот, кто открыл счет, должен быть резидентом Российской Федерации.

