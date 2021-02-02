Должок за тобой: кому подняли налоги и как вернуть деньги за лечение, обучение и покупку квартиры — 15 главных вопросов налоговой

В налоговой рассказали, какие вычеты могут получить новосибирцы
До 30 апреля новосибирцам нужно заполнить налоговые декларации. Если у вас есть транспорт, земельный участок, вы продали квартиру, которой владели меньше 5 лет, получили доход с процентов по вкладам, то нужно заплатить налог. Но есть и хорошие новости, особенно для тех, кто претендует на налоговый вычет. Например, стало проще получить вычет за купленные медикаменты. Как не остаться в долгу у государства, сколько денег можно вернуть за обучение, лечение и выплаченные по ипотеке проценты — на эти и другие вопросы НГС ответила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.
— Какие налоги нужно заплатить физическому лицу в 2021 году?
— Физические лица уплачивают налог НДФЛ с полученного дохода, если он подлежит декларированию.
В большинстве случаев НДФЛ удерживает с заработной платы налоговый агент (организация, где человек трудоустроен). На налогового агента возлагается обязанность по исчислению и удержанию налога и перечислению его в бюджет. Соответственно, заработная плата выплачивается физическому лицу за минусом удержанного налога на доходы физических лиц.
Самостоятельно начисляют НДФЛ и подают в налоговые органы декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и др. Отчитываться о доходах также необходимо тем, кто, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального предельного срока владения, получил подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Кроме того, с 2020 года введен новый режим для самозанятых физических лиц — они уплачивают налог по такому режиму налогообложения, как налог на профессиональный доход. Этот налог также уплачивается с полученного дохода, но по пониженной ставке 4% или 6% — там есть своя специфика, свои особенности.
Также для физических лиц есть имущественные налоги. Это прежде всего транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог.
Если проще: если вы наемный сотрудник, работодатель сам перечислит налог, удержанный из выплаченных доходов. Если вы предприниматель или если вы продали или сдавали в аренду квартиру, вы НДФЛ начисляете самостоятельно. Если вы самозанятый, платите налог на профессиональный доход. Также нужно заплатить налог на имущество: например, если владеете транспортом, земельным участком, недвижимостью.
— Президент объявил о введении новой ставки НДФЛ с 1 января 2021 года. Что это значит и как это коснется обычных людей?
— Основная ставка НДФЛ — 13%, а с 2021 года введена так называемая прогрессивная ставка налогообложения — 15%.
Она применяется в том случае, когда доходы физического лица за год превысили 5 миллионов рублей. То есть до 5 миллионов начисляется 13%, как обычно. А на сумму свыше 5 миллионов начисляется налог по ставке 15%.
Если проще: в том случае, если ваш доход превышает 5 миллионов рублей, то налог платится по ставке 15% (повышенная ставка не на всю сумму дохода, а на сумму, которая превышает 5 миллионов).
— На какие виды доходов не распространяется повышенная ставка?
— Доходы от продажи имущества, доходы, полученные в порядке дарения, по договорам страхования и по договорам пенсионного обеспечения. Эти доходы не подпадают под повышенную ставку.
Допустим, человек продал квартиру, автомобиль, соответственно, получил какой-то доход. Вот этот доход не будет учитываться в составе общего за налоговый период — налог с него будет по обычной ставке 13%.
Если человек получил в дар имущество (это тоже доход физического лица), то этот доход тоже не будет подпадать под эту прогрессивную ставку налогообложения.
Также не применяется повышенная ставка на доходы, полученные по договорам страхования. По любому виду страхования, когда человек получает страховую выплату (по страхованию жизни, имущества и по другим видам страхования).
Не применяется повышенная ставка по договорам пенсионного обеспечения, когда человек заключает договор, например, с негосударственным пенсионным фондом, по которому производится выплата, и, если по условиям договора возникает налоговая база, налог исчисляется по ставке 13%.
По законодательству предусмотрены переходные положения. В ближайшие 2 года (то есть в 2021 и 2022 году) полученные доходы будут учитываться не по совокупности, то есть не в целом за год по всем видам полученного дохода, а по каждому виду отдельно.
— То есть речь не идет про совокупный доход?
— Например, по заработной плате. Если зарплата будет выше 5 миллионов за год, то с суммы превышения вы заплатите по ставке 15%, а не 13%.
Если у человека параллельно имеются доходы в виде дивидендов, то пока эти дивиденды к зарплате не прибавляются.
А уже с 2023 года учет доходов будет производиться нарастающим итогом. То есть все доходы будут суммироваться.
По 2020 году пока нет цифр по количеству физических лиц, которые имели доход выше 5 миллионов рублей (по совокупному доходу), по данным на 2019 год — это около 5 тысяч человек по Новосибирской области.
— Как изменился порядок налогообложения с процентов по вкладам?
— Раньше налоговая база с процентного дохода по вкладам определялась совершенно по-другому. Ставка была 35%. А с 1 января 2021 года порядок изменился.
Например, человек имеет несколько счетов в банках, и за год по всем вкладам во всех банках, финансовых компаниях, по остаткам на счетах ему начисляются проценты. Если сумма начисленных процентов за год превысит
Почему
Многие думают, что облагается сумма вклада. Это неверное утверждение. Облагаются только начисленные банком проценты, причем только если сумма начисленных процентов выше
Механизм уплаты следующий: банк, начислив проценты, информацию о начислениях будет передавать в налоговые органы. Налоговый орган, собрав со всех банков информацию, аккумулирует ее по конкретному физическому лицу, и, если сумма за год превысит
За 2021 год в первый раз нужно будет заплатить этот налог 1 декабря 2022 года.
Если проще: сумма ваших доходов от процентов по вкладам больше
— Что такое налоговый вычет и как его получить?
— Налоговый вычет — это возможность получить из бюджета возврат ранее уплаченного налога, если вы несли определенные расходы, например, приобретали квартиру, приобретали медикаменты, получали медицинскую платную услугу, оплачивали обучение за себя, а также за обучение детей. В том случае, когда человек получает официальные доходы (с которых платит НДФЛ по ставке 13%), он может получить налоговый вычет. То есть может вернуть ранее уплаченный налог в определенном размере.
— Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?
— Это самый популярный и значимый по сумме налоговый вычет. Речь идет о приобретении или строительстве жилья. Размер данной выплаты ограничен суммой возврата НДФЛ в 260 тысяч рублей (максимальная сумма). То есть максимальная сумма расходов — 2 миллиона рублей, возврат составляет 13% с этой суммы.
Но возврат производится при условии, что такую сумму НДФЛ человек заплатил в бюджет (13% от официального заработка). То есть сначала уплачивается, потом возвращается.
Например, человек купил комнату за 1 миллион рублей. Соответственно, тогда он получает с миллиона 130 тысяч рублей (опять же, при условии, что он столько заплатил в бюджет). Затем он может купить еще недвижимость и опять получить налоговый вычет. Но на сумму не более двух миллионов в совокупности. То есть с двух миллионов, потраченных на жилье, человеку дается право один раз в жизни получить налоговый вычет.
Человек может обратиться за вычетом в течение трех лет.
Если проще: каждый человек раз в жизни может получить налоговый вычет за покупку недвижимости (выплата с 2 миллионов, и неважно, сколько недвижимости куплено за эту сумму). То есть максимальная сумма, которую вы получите, — 13% с 2 миллионов. Это 260 тысяч рублей. За один раз можно получить всю сумму в том случае, если за год вы заработали 2 миллиона, соответственно, заплатили с них налоги. В остальных случаях сумма вычета предоставляется в пределах заработанной суммы дохода за год. То есть можно получать каждый год (если есть официальный заработок), пока не выберете всю сумму.
— Как получить налоговый вычет по ипотечным процентам?
— Сейчас много жилья приобретается в ипотеку, на условиях заемных, кредитных средств. В таком случае дополнительно к двум миллионам рублей налогового вычета за покупку жилья дополнительно предоставляется вычет по уплаченным процентам по ипотеке (с максимальной суммы 3 миллиона рублей). То есть максимальная сумма налогового вычета будет 390 тысяч рублей (13% от 3 миллионов рублей).
Чтобы получить вычет, нужно обратиться в налоговую инспекцию, когда закончится налоговый период. Например, в 2021 году можно обратиться, если человек купил квартиру в ипотеку в 2020 году. А если купил в 2021 году, можно, не дожидаясь окончания налогового периода, обратиться в налоговый орган и получить уведомление на подтверждение права на получение налогового вычета у работодателя.
Вычет предоставляется на основе нескольких документов. Это может быть договор купли-продажи, договор долевого участия в строительстве жилья, документ, подтверждающий право собственности (выписка из реестра), а также кредитный договор. Необходимы непосредственно платежки, подтверждающие оплату процентов банку, или же может быть предоставлена справка из банка, которая подтверждает сумму уплаченных процентов.
То есть налоговый вычет с процентов по ипотеке тоже можно получить один раз в жизни (с суммы 3 миллиона) за последние три года.
— Какие еще налоговые вычеты можно получить?
— Например, за расходы на обучение — как свое собственное, так и детей. Причем свое собственное обучение никак не ограничено ни по сумме, ни по возрасту. Это могут быть курсы повышения квалификации, обучение в автошколе. Главное — организация, которая обучает, должна иметь лицензию на образовательный вид деятельности. Плюс нужны платежные документы.
Сумма вычета — 120 тысяч рублей. Соответственно, 13% от этой суммы —
Если человек несет расходы, оплачивая обучение своих детей, тоже можно получить вычет. Но сумма ограничена — 13% с 50 тысяч на каждого ребенка, в общей сумме на обоих родителей. По детям вычет ограничен возрастом 24 года и дневной формой обучения. Вычет можно получить одновременно и за свое обучение, и за обучение ребенка (если доходы позволяют это сделать).
— Как получить налоговый вычет за медицинское обслуживание?
— Этот вычет разделяется на два вида: дорогостоящее и обычное.
Дорогостоящее или нет — это определяет медицинское учреждение, есть специальный перечень этих услуг. Налоговые органы дают вычет на основании справки, которую предоставляет медицинское учреждение.
Медицинское учреждение сообщает код услуги: либо 1, либо 2. Если указан код услуги 2, то это значит, что получено дорогостоящее лечение, значит, ограничений по сумме налогового вычета нет. Сколько человек потратил на дорогостоящее лечение, 13% он имеет право вернуть из бюджета — если он заплатил такую сумму в виде налога.
Если в справке стоит код 1, это значит, что получено обычное лечение, сумма которого ограничена размером 120 тысяч рублей.
То есть в эту сумму — 120 тысяч рублей — по законодательству входят все виды социальных вычетов, за исключением дорогостоящего лечения и за исключением обучения на ребенка. Всё остальное суммируется: оплатили свое обучение, свое лечение — для вас эта сумма 120 тысяч рублей в год, не более. То есть
Стоит отметить, что с 2021 года расширен перечень медицинских услуг, с которых можно получить социальный вычет. Это медицинские услуги, оказанные в рамках первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. Например, платная скорая медицинская помощь.
— Какие документы нужно предоставить, чтобы получить налоговый вычет за лечение?
— Договор, если он заключался. Как правило, в договоре есть ссылка на наличие лицензии у этого медицинского учреждения. Если нет, то нужна копия такой лицензии. Налоговой инспекции даже не нужны платежные документы, непосредственно подтверждающие оплату. Достаточно справки из медицинского учреждения. В ней всё прописано, и она подтверждает, в том числе, не только факт полученной услуги, но и платы за нее.
— Можно ли получить налоговый вычет с приобретения медикаментов?
— Это большая статья расходов у многих, и за это тоже можно получить вычет. Он учитывается в составе общей суммы социальных вычетов, не превышающей суммы в 120 тысяч рублей.
Но не все медикаменты можно принять к вычету — только те, которые назначены врачом. То есть не то, что вы сами, по собственной инициативе покупаете, а именно по назначению врача. Для получения вычета назначение врача можно подтвердить выпиской из амбулаторной карты — на фирменном бланке поликлиники, где врач назначает медикамент, ставит собственную печать, ну и, конечно же, рецептами. Плюс необходимо предоставить чеки из аптеки.
— Что такое налоговый вычет по договорам страхования жизни?
— Если человек заключил договор страхования жизни на срок не менее 5 лет, то по этому виду страхования также предусмотрен социальный вычет. То есть вы уплачиваете страховые взносы, и неважно — случится страховой случай или не случится. Сам факт уплаты страховых взносов дает вам право воспользоваться этим вычетом. Но есть условия: договор должен быть заключен на срок не менее 5 лет. Сумма, потраченная на это, опять же входит в общую сумму социальных налоговых вычетов — 120 тысяч рублей.
— Кто может получить инвестиционный вычет?
— Инвестиционный налоговый вычет — это когда человек вкладывает свои средства в любую финансовую компанию. С суммы взноса 400 тысяч также можно вернуть 13%. Это 52 тысячи налога. Есть условия для его получения: должен быть открыт только один инвестиционный счет, счет должен быть открыт на срок не менее трех лет. Тот, кто открыл счет, должен быть резидентом Российской Федерации.
— Какие санкции грозят физическим лицам за неуплату налогов?
— Предельный срок подачи декларации по доходам 3-НДФЛ — 30 апреля, срок уплаты — 15 июля. Срок уплаты имущественных налогов — 1 декабря.
За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени. За нарушение срока представления декларации сумма штрафа рассчитывается так: 5% от суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет за каждый полный/неполный месяц просрочки. То есть за каждый просроченный месяц прибавляется 5% от суммы налога. Но есть ограничение — сумма должна быть не больше 30% (это максимум), но не менее 1000 рублей.
А за несвоевременную уплату пени начисляются из расчета 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа. Кроме того, за несвоевременную уплату налогов предусмотрена мера ответственности — это 20% от суммы не уплаченного вовремя налога.
Что касается не уплаченных вовремя имущественных налогов, то долг по ним будет расти каждый день. Ведь в этом случае нужно будет кроме самого налога заплатить пени, начисленные за каждый день просрочки, госпошлину (не менее 200 рублей за вынесение судебного приказа или 400 рублей — за рассмотрение иска) и исполнительский сбор (в размере 7% от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей).
— Как можно заполнить декларацию, не приходя в налоговую?
— Сделать это можно онлайн в «личном кабинете» налогоплательщика для физических лиц, где большая часть данных уже предварительно заполнена, или на сайте ФНС использовать программу «Декларация».
В ней все данные о плательщике подтягиваются из базы данных автоматически: идентификационные данные, сумма полученного дохода.
Если у вас есть обязанность заплатить налог, при этом у вас есть право на возврат налога, то происходит взаимозачет.
Например, к уплате — 15 тысяч, к возврату — 12 тысяч. Соответственно, к уплате будет 3 тысячи.
Декларацию можно также подать в бумажном виде в налоговую инспекцию по месту своего учета, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или отправить по почте.
Кстати, срок подачи деклараций 3-НДФЛ 30 апреля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.
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