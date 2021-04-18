Лучший район города. Колонка о том, почему Родники круче всех и чем плохи Затулинка, «Плющиха» и «Пед»

Про инфраструктуру и говорить нечего — куча магазинов и гипермаркетов, бассейны, ледовая арена, фехтовальный центр, кинотеатры, новая поликлиника. Активно строятся новые детские сады и школы — за последние два года аж две новые школы появились, это в каком районе вы такое видели? Состояние дорог более-менее, ездить можно.

Конечно, есть проблемы, например, транспортная доступность. Особенно это актуально для тех, кто едет рано утром на общественном транспорте. Но не стоит забывать, что на автобусах и из остальных «спальников» сложно добираться в центр, таковы реалии мегаполиса. Если у вас есть машина, то ситуация попроще, тем более в последние годы уделяется хоть какое-то внимание строительству новых дорог.

Построена улица Колонды, прорублен переезд с улицы Фадеева на Гребенщикова, идет расширение Кедровой. Другие районы вообще без дорог сидят. У меня, к примеру, в период 09:30–10:00 дорога в центр на машине стабильно занимает 25–30 минут, для мегаполиса это по-божески. Вечером посложнее: да, минут 40–45 приходится пострадать маленько.