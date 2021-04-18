Лучший район города. Колонка о том, почему Родники круче всех и чем плохи Затулинка, «Плющиха» и «Пед»

В Новосибирске выбирают лучший спальный район
Понятно, что в Новосибирске лучше не жить (и вот почему), но если уж жить, то где именно? Давайте поговорим, какой обособленный/спальный район лучше? Центр и локальные жилые комплексы не берем. Конечно, у каждого человека есть свои параметры оценки места, где он хочет жить, но есть и объективные характеристики — транспортная доступность, качество жилья, окружающая среда, инфраструктура... В этой колонке авторедактор НГС Дмитрий Косенко расскажет свое субъективное мнение о районах Новосибирска (с ним можно и нужно поспорить).
Исходя из опыта посещения разных районов города, подбора жилья, анализа цен и других различных факторов, могу сказать, что Родники — лучший «спальник» Новосибирска. Недаром здесь так велики цены на квартиры, к примеру, панельная «двушка» 56 квадратных метров стоит 4–4,5 миллиона рублей. Значит, люди не зря голосуют рублем за свое место проживания.
Чем же хорош район? Он действительно красив, застройщики стараются не только возводить дома интересного дизайна, но и тщательно облагораживать территорию. Различные ухоженные аллеи, тротуарная плитка, большие детские площадки, высаженные деревья — все это есть на участках, освоенных в последнее 10-летие. А за последние 2–3 года стали появляться дома авторской архитектуры, посмотрите, например, на комплекс «Онега».
В районе нет ничего старого, никакого наследия «совка», никаких угрюмых «хрущей». Мне важно, чтобы старые угрюмые дома не портили современный ландшафт. Тут все новое, масштабное, дома высотные, улицы широкие — это не может не влиять на психику и душевный комфорт жителей.
Про инфраструктуру и говорить нечего — куча магазинов и гипермаркетов, бассейны, ледовая арена, фехтовальный центр, кинотеатры, новая поликлиника. Активно строятся новые детские сады и школы — за последние два года аж две новые школы появились, это в каком районе вы такое видели? Состояние дорог более-менее, ездить можно.
Конечно, есть проблемы, например, транспортная доступность. Особенно это актуально для тех, кто едет рано утром на общественном транспорте. Но не стоит забывать, что на автобусах и из остальных «спальников» сложно добираться в центр, таковы реалии мегаполиса. Если у вас есть машина, то ситуация попроще, тем более в последние годы уделяется хоть какое-то внимание строительству новых дорог.
Построена улица Колонды, прорублен переезд с улицы Фадеева на Гребенщикова, идет расширение Кедровой. Другие районы вообще без дорог сидят. У меня, к примеру, в период 09:30–10:00 дорога в центр на машине стабильно занимает 25–30 минут, для мегаполиса это по-божески. Вечером посложнее: да, минут 40–45 приходится пострадать маленько.
Вкратце пробежимся по другим районам города. Что там — Затулинка? Сразу нет — левый берег, старая застройка, крайне разбитые дороги, большое расстояние до центра, езда по разбитым мостам. Туда же — Троллейный, Западный, Станиславский и «Чистая слобода» со своими панельками. Нам, новосибирцам, неохота мучиться каждый день на площади Труда.
Плющихинский жилмассив, МЖК? Однообразные панельки, проблемы со школами, проблемы с выездом из района. Почитайте, как у людей сдают нервы, когда они сначала не могут выехать из массива, а потом заехать в него.
Первомайка и «Весенний». Многие хвалят Первомайку, на «Весеннем» тоже красиво — речка, горка. Но Большевичка сразу все портит — стоять там по часу-два по утрам. Не, нам такого не надо.
Академгородок? Это вообще отдельный город, и если там же и работать, то, наверное, район годный. Но каждый день добираться в Новосибирск и обратно — издевательство над собой.
«Березовое» на Матвеевке. Очень далеко, живешь как на отшибе мира, однообразные дома с так себе качеством жилья, в районе практически ничего нет, досуг не проведешь — надо ехать в город.
Пединститут. Неплох в плане транспортной доступности, но когда как. Новостройки соседствуют со старыми домами, особого благоустройства там нет. Инфраструктура заурядная — новых школ нет, бассейнов для взрослых и кино нет, на досуг надо ехать в город.
И обязательно объяснить, почему ваш район самый лучший (мы соберем все отзывы и выберем самые интересные):
Что еще почитать про спальные районы Новосибирска?
Житель Плющихинского жилмассива Максим Ковалев написал колонку о том, чем опасна инфраструктура спальных районов. Мужчина считает, что даже при незначительном ЧП могут пострадать сотни людей.
Большой резонанс вызвала колонка еще одной жительницы «Плющихи». Анастасия Миронова считает, что лучше жить в «дешевом гетто», чем в хрущевке у метро. И вот ее аргументы (колонку прочитали больше сотни тысяч человек!).
А госслужащий Дмитрий Овчинников рассказал, когда появится метро до Затулинки или Плющихи (и объяснил много интересного про новые станции, деньги, желания и суровую реальность).
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