«Филиал ада»: как сибирячка борется с отписками чиновников, которые вечно «ни за что не отвечают»

Жительница Новосибирска заставляет чиновников отрегулировать светофор на МЖК
Журналистка Евгения Черданцева уже который раз пытается добиться от системы какой-либо реакции на городские проблемы. Зимой она боролась со снежными завалами на Гусинобродском шоссе, сейчас — со светофором, который перенастроили на авось, не изучив нужды жителей жилмассива. Как побороть равнодушие системы, кому писать для получения внятных ответов, а также где в Новосибирске открылся новый «филиал ада» — ответы читайте в авторской колонке сибирячки. Далее — от первого лица.
На МЖК некоторое время назад перенастроили светофор, который находится на пересечении улиц Волочаевской и Лазурной. Раньше по утрам отсюда было очень сложно выехать — всё время стояли чудовищные пробки, а вечером очень трудно заехать обратно. Теперь в сторону выезда светофор горит дольше, чем в обратную сторону. Да, утром это решает проблему — действительно пробок стало меньше. Хорошая, светлая идея. Но, к сожалению, светлый человек, который это придумал, не догадался до вполне логичной, на мой взгляд, мысли о том, что вечером люди едут обратно. То есть вроде бы было сделано благое дело, чтобы люди утром быстрее выезжали, но хотели как лучше, а получилось как всегда.
С часу дня и до одиннадцати часов вечера этот участок стоит. Маленький кусочек дороги от гипермаркета «Лента» до перекрестка становится бордовым или коричневым. Иногда даже на Гусинобродском шоссе перед поворотом на этот самый участок тоже всё стоит. Ситуация ужасная, решать вопрос надо было очень срочно. Поэтому писать куда-то письменное заявление (как в прошлый раз) я не стала — такие обращения рассматривают
Остро встает вопрос и с выездом с МЖК. Массив огромный, а выезд из него один — узкое горлышко, в которое упираются все жильцы этого огромного разросшегося массива. Ежегодно всевозможные депутаты обещают нам (особенно перед выборами), что будет построен выезд. В этом году у нас в той стороне погорели киоски, которые стоят вдоль дороги. Пожар парализовал движение в обе стороны с шести утра до часу дня — выехать люди не могли. И нашему драгоценному мэру на радио был задан вопрос: «Как вы считаете, не пора ли построить новый выезд с МЖК? Вот, пожалуйста, ситуация, как лакмусовая бумажка, высветила сложившуюся проблему — если один выезд перекрыт, то люди остаются отрезанными от города». Анатолий Евгеньевич ответил: «Киоски погорели? Надо разобраться, законно ли там вдоль дороги расположены киоски». Комментировать такой ответ я не хочу, потому что у нас, к сожалению, в интернете нельзя материться. Отсутствие логики главы нашего города неприятно удивляет уже не первый раз. Странные, очень странные ответы на прямо поставленные вопросы. Ну да бог с ним.
Возвращаемся к нашему светофору. Я стала искать способы решить проблему — нашла в интернете телефон ответственного по этому вопросу. Позвонила и дальше прошла стандартный путь. В этой конторе мне сказали, что они ни за что не отвечают, ничего не знают, дали мне телефон управления автодорог (пару месяцев назад я туда по поводу сугробов очень долго звонила). Эта структура вообще непонятно чем занимается, судя по всему, ни за что не отвечает и никакие заявки не принимает. Там мне сказали, мол, звоните в мэрию, у нас вот есть управление. Позвонила и в мэрию, и в приемную Романа Дронова. Там мне сказали, мол, звоните в управление автодорог. Ну вот вы издеваетесь, или что? Звоню туда, отправляют к вам, вы отправляете меня туда. Мне-то что делать? Говорят: «Ну напишите на портал "Мой Новосибирск"».
Я заглянула на указанный сайт — это просто филиал ада. Весь город утыкан жалобами, удовлетворенных обращений, наверное, один процент. На всё остальное написано: «Поставлено в план работ». Там есть жалобы, которые висят с октября. Получается, эта метка является ответом ни о чём, просто откладывают жалобу на полгода. Я не хочу даже месяц стоять в этих пробках и думаю, что другие жители нашего района тоже не хотят. То есть вопрос через этот портал точно не решится, поэтому я снова позвонила в мэрию, мне предложили записаться на прием к Роману Дронову. Он принимает только по пятницам в определенное время. То есть они предлагают только один вариант из всей недели. Если у человека нет возможности в этот день попасть, то ни один вопрос по благоустройству города, по дорогам, по тротуарам, по светофорам он решить не может. Человек работает, несет налоги в казну нашей страны. Может ли он иметь возможность получить ответ на свои вопросы?
А если человек работает с 09:00 до 18:00? Если не можешь попасть на прием, то получается, что остается два выхода: телефон, по которому никто ни на один вопрос не ответит, либо электронная почта, где тебе будут печатать месяц. А если вопрос горит? Куда звонить, куда бежать? Ну нет у нас
В Новосибирске никто ни за что не отвечает, нет единой системы, всё хаотично — колхоз полнейший. Есть ответственный за конкретно вот этот светофор, который сделал такую вещь. Мы все прекрасно знаем, что этот человек существует, но выйти на него просто невозможно.
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