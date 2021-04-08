«Филиал ада»: как сибирячка борется с отписками чиновников, которые вечно «ни за что не отвечают»

Возвращаемся к нашему светофору. Я стала искать способы решить проблему — нашла в интернете телефон ответственного по этому вопросу. Позвонила и дальше прошла стандартный путь. В этой конторе мне сказали, что они ни за что не отвечают, ничего не знают, дали мне телефон управления автодорог (пару месяцев назад я туда по поводу сугробов очень долго звонила). Эта структура вообще непонятно чем занимается, судя по всему, ни за что не отвечает и никакие заявки не принимает. Там мне сказали, мол, звоните в мэрию, у нас вот есть управление. Позвонила и в мэрию, и в приемную Романа Дронова. Там мне сказали, мол, звоните в управление автодорог. Ну вот вы издеваетесь, или что? Звоню туда, отправляют к вам, вы отправляете меня туда. Мне-то что делать? Говорят: «Ну напишите на портал "Мой Новосибирск"».

Я заглянула на указанный сайт — это просто филиал ада. Весь город утыкан жалобами, удовлетворенных обращений, наверное, один процент. На всё остальное написано: «Поставлено в план работ». Там есть жалобы, которые висят с октября. Получается, эта метка является ответом ни о чём, просто откладывают жалобу на полгода. Я не хочу даже месяц стоять в этих пробках и думаю, что другие жители нашего района тоже не хотят. То есть вопрос через этот портал точно не решится, поэтому я снова позвонила в мэрию, мне предложили записаться на прием к Роману Дронову. Он принимает только по пятницам в определенное время. То есть они предлагают только один вариант из всей недели. Если у человека нет возможности в этот день попасть, то ни один вопрос по благоустройству города, по дорогам, по тротуарам, по светофорам он решить не может. Человек работает, несет налоги в казну нашей страны. Может ли он иметь возможность получить ответ на свои вопросы?