Забытое богом ГБШ: как сибирячка пыталась побороть систему и очистить шоссе от снега (угадаете результат?)

Власти Новосибирска проигнорировали просьбу почистить Гусинобродское шоссе
Битва за уборку снега в 2021 году выдалась сложной. За зиму новосибирцы прислали в редакцию НГС несколько сотен фотографий и жалоб о сугробах на дорогах. Прокуратура уже посчитала, сколько денег необходимо, чтобы укомплектовать муниципальный автопарк Новосибирска спецтехникой для идеальной уборки снега. Сибирячка Евгения Черданцева решила добиться официальных ответов от властей, почему так плохо чистят Гусинобродское шоссе. Публикуем ее авторскую колонку-мнение о том, как снег почистить пообещали, но на деле до этого так и не дошло.
Гусинобродское шоссе является въездом в Новосибирск и, по сути, первым, что видят в нашем городе гости из Кемеровской области. Только вот уже который год улица выглядит как забытая Богом. Спецтехника приезжает, но в процессе чистки складирует снег на обочине. И эти снежные залежи практически никогда не вывозят. Итог: за зиму, которая в Новосибирске длится минимум пять месяцев, по краям Гусинобродского шоссе скапливаются гигантские сугробы, занимающие по две полосы для движения в каждом направлении. Поскольку улица оживленная, то такое положение дел провоцирует ежедневные чудовищные пробки.
Ноябрь, декабрь и январь я безуспешно ждала вывоза снега с этой улицы. Не дождалась и решила обратиться за помощью в госорганы. Сначала написала электронные письма в мэрию Новосибирска, администрацию Октябрьского и Дзержинского районов, Администрацию Президента РФ и городскую прокуратуру. Отовсюду пришел ответ, что письмо перенаправлено в другую инстанцию (из администрации — в мэрию, из мэрии — в ДЭУ, из прокуратуры — в ГИБДД и так далее). Время было потеряно, а официальный ответ по факту проблемы не был получен ни с одного из адресов. Я попросила не отвечать на мое сообщение отписками из серии «в городе 500 единиц техники, которые чистят улицы ежедневно» и прочее. Мне это не нужно, я — журналист, сама прекрасно умею составлять буквы в слова, а слова в предложения. Всё, слов достаточно. Я ждала конкретных действий.
Далее я начала во все эти инстанции звонить. По телефону происходило то же самое: все скидывали с себя ответственность и перенаправляли друг к другу. Если круг замыкался на ком-то якобы ответственном за чистку этой улицы, то этот человек либо постоянно отсутствовал, либо обедал, либо хамил, либо говорил, что на самом деле ни за что не отвечает. Так продолжалось еще неделю.
Пришло время личных встреч. Я записалась на прием к Роману Дронову, начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. К сожалению, прием граждан у высокопоставленных слуг народа ведется только один раз в неделю, поэтому решение вопроса затянулось еще на несколько дней. Он возмутился бездействием всех вышеупомянутых инстанций, позвонил в МКУ Дзержинского района и жестко, настойчиво попросил решить мой вопрос. Далее, с его слов, Светлана Глинская (первый заместитель главы администрации Дзержинского района по городскому хозяйству) должна была взять под свой личный контроль вывоз сугробов с Гусинобродского шоссе.
В тот же вечер, 26 февраля, мне позвонили из МКУ Дзержинского района и клятвенно заверили, что этой ночью снег будет убран. Есть подозрения, что сотрудники МКУ, давшие такое смелое обещание, даже не предполагали, каков на самом деле масштаб трагедии. Возможно, они даже приехали по адресу. Но, увидев, что там работы минимум на неделю (снег не убирался четыре месяца), они решили подождать, пока само растает. В общем, поручение Дронова, данное Глинской, выполнено не было.
В выходные ни одна муниципальная служба, естественно, не работала, поэтому продолжить общение с вышеназванными гражданами я смогла только в понедельник, 1 марта. В МКУ Дзержинского района было совещание, которое, судя по всему, длилось целый день, поскольку дозвониться так и не удалось. В приемной Дронова пообещали уточнить вопрос и дали контакты Глинской. Глинская, как выяснилось, общается с гражданами тоже раз в неделю, по пятницам. Информация об обманутых ожиданиях была передана Дронову, он, по словам секретаря, никак не прокомментировал ситуацию. Видимо, не был удивлен и знал, что по факту делаться ничего не будет. Попытка снова записаться к нему на прием успехом не увенчалась: в ближайшую пятницу, 5 марта, короткий день, можно только на следующую пятницу, 12 марта. Полагаю, мэрия, как и администрация Дзержинского района, просто терпеливо ждет, когда снег растает сам.
Итог: почти месяц я пытаюсь добиться правды. С огромным трудом удалось найти ответственных за эту халатность людей, но ни дозвониться, ни встретиться лично с ними не удается. По факту жители города платят налоги, в том числе дорожные, а взамен получают отвратительное качество чистки дорог и уборки снега и никоим образом не имеют возможности привлечь власть к выполнению своих прямых обязанностей.
Предлагаю в конкретном субъекте РФ — Новосибирске — отменить дорожный налог, поскольку есть подозрение, что он не используется по назначению. Также хотелось бы добиться от мэра города Анатолия Локтя конкретных действий по данному вопросу. Хочется, чтобы в городе снег убирали потому, что должны. А не после многочисленных звонков граждан.
Сугробы и Новосибирск — уже давно неотделимые понятия. Этот год не стал исключением: на Советской недавно срезали снег на парковке и оставили машины на ледяном пьедестале, на Блюхера почистили крыши домов и завалили снежными комьями проезды и парковку, на Октябрьском мосту при уборке дорожного полотна грязный снег скидывали прямо в Обь, да и в целом город выглядит как один большой сугроб.
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