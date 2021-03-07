Забытое богом ГБШ: как сибирячка пыталась побороть систему и очистить шоссе от снега (угадаете результат?)

Гусинобродское шоссе является въездом в Новосибирск и, по сути, первым, что видят в нашем городе гости из Кемеровской области. Только вот уже который год улица выглядит как забытая Богом. Спецтехника приезжает, но в процессе чистки складирует снег на обочине. И эти снежные залежи практически никогда не вывозят. Итог: за зиму, которая в Новосибирске длится минимум пять месяцев, по краям Гусинобродского шоссе скапливаются гигантские сугробы, занимающие по две полосы для движения в каждом направлении. Поскольку улица оживленная, то такое положение дел провоцирует ежедневные чудовищные пробки.



Ноябрь, декабрь и январь я безуспешно ждала вывоза снега с этой улицы. Не дождалась и решила обратиться за помощью в госорганы. Сначала написала электронные письма в мэрию Новосибирска, администрацию Октябрьского и Дзержинского районов, Администрацию Президента РФ и городскую прокуратуру. Отовсюду пришел ответ, что письмо перенаправлено в другую инстанцию (из администрации — в мэрию, из мэрии — в ДЭУ, из прокуратуры — в ГИБДД и так далее). Время было потеряно, а официальный ответ по факту проблемы не был получен ни с одного из адресов. Я попросила не отвечать на мое сообщение отписками из серии «в городе 500 единиц техники, которые чистят улицы ежедневно» и прочее. Мне это не нужно, я — журналист, сама прекрасно умею составлять буквы в слова, а слова в предложения. Всё, слов достаточно. Я ждала конкретных действий.