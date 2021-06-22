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В Новосибирске заказали новые здания для трёх поликлиник: показываем их на карте

Они смогут принимать почти 2,6 тысячи пациентов за смену

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Предварительно затраты оцениваются в 5,8 миллиарда рублей

Предварительно затраты оцениваются в 5,8 миллиарда рублей

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В Новосибирске построят три поликлиники за 5,8 миллиарда рублей

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новых зданий для трех поликлиник на правом берегу. Два из них появятся в Октябрьском районе и одно в Заельцовском районе. Соответствующий документ подписали 9 июня. Разрешение получило ООО «Седьмая концессионная компания», входящее в группу «ВИС». Предварительно затраты оцениваются в 5,8 миллиарда рублей.

Показываем на карте, где появятся поликлиники.

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Согласно тексту документа, опубликованного на сайте мэрии, клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27 будет находиться на улице Ереванская в Заельцовском районе. В новом здании будет семь этажей (а также подвал), оно рассчитано на 658 посещений за смену. Площадь поликлиники составит 11 142,5 кв. м. Стоимость строительства, по данным на 3 квартал 2020 года, оценивали в 1,5 миллиарда рублей.

Городская клиническая поликлиника № 7 расположится на улице Пролетарская в Октябрьском районе. В новом здании будет пять этажей (а также подвал), оно будет рассчитано на 921 посещение в смену. Площадь поликлиники составит 11 882,89 кв. м. Стоимость строительства, по данным на 3 квартал 2020 года, оценивали в 1,8 миллиарда рублей.

Городская клиническая поликлиника № 2 расположится на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе. В новом здании будет пять этажей (а также подвал), оно будет рассчитано на 967 посещений в смену. Площадь поликлиники составит 12 322,00 кв. м. Стоимость строительства, по данным на 3 квартал 2020 года, оценивали в 1,8 миллиарда рублей.

— Это проект государственно-частного партнерства, который реализуется с привлечением средств частного инвестора — Группы «ВИС». Общая стоимость проекта будет определена по итогам прохождения госэкспертизы по всем поликлиникам. Сроки инвестиционного этапа составляют 42 месяца с даты подписания соглашения о ГЧП, — сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».

Ранее сообщалось, что срок сдачи в эксплуатация запланирован до конца 2022 года.

В апреле в Новосибирске объявили аукцион на строительство здания для поликлиники № 18, которое будет расположено в Ленинском районе. Оно предназначено для жителей микрорайонов Дивногорский и Новомарусино. Рассказываем, что в ней будет, тут.

Зимой в Новосибирске открылся новый перинатальный центр. 1 февраля там провели первое кесарево сечение — НГС побывал на операции. Посмотрите на 12 удивительных кадров (они могут шокировать).

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