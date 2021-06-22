В Новосибирске заказали новые здания для трёх поликлиник: показываем их на карте

Городская клиническая поликлиника № 7 расположится на улице Пролетарская в Октябрьском районе. В новом здании будет пять этажей (а также подвал), оно будет рассчитано на 921 посещение в смену. Площадь поликлиники составит 11 882,89 кв. м. Стоимость строительства, по данным на 3 квартал 2020 года, оценивали в 1,8 миллиарда рублей.

Городская клиническая поликлиника № 2 расположится на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе. В новом здании будет пять этажей (а также подвал), оно будет рассчитано на 967 посещений в смену. Площадь поликлиники составит 12 322,00 кв. м. Стоимость строительства, по данным на 3 квартал 2020 года, оценивали в 1,8 миллиарда рублей.



— Это проект государственно-частного партнерства, который реализуется с привлечением средств частного инвестора — Группы «ВИС». Общая стоимость проекта будет определена по итогам прохождения госэкспертизы по всем поликлиникам. Сроки инвестиционного этапа составляют 42 месяца с даты подписания соглашения о ГЧП, — сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».