В Новосибирске заказали новые здания для трёх поликлиник: показываем их на карте

В Новосибирске построят три поликлиники за 5,8 миллиарда рублей
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новых зданий для трех поликлиник на правом берегу. Два из них появятся в Октябрьском районе и одно в Заельцовском районе. Соответствующий документ подписали 9 июня. Разрешение получило ООО «Седьмая концессионная компания», входящее в группу «ВИС». Предварительно затраты оцениваются в 5,8 миллиарда рублей.
Показываем на карте, где появятся поликлиники.
Согласно тексту документа, опубликованного на сайте мэрии, клиническая консультативно-диагностическая поликлиника
Городская клиническая поликлиника
Городская клиническая поликлиника
— Это проект государственно-частного партнерства, который реализуется с привлечением средств частного инвестора — Группы «ВИС». Общая стоимость проекта будет определена по итогам прохождения госэкспертизы по всем поликлиникам. Сроки инвестиционного этапа составляют 42 месяца с даты подписания соглашения о ГЧП, — сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».
Ранее сообщалось, что срок сдачи в эксплуатация запланирован до конца 2022 года.
В апреле в Новосибирске объявили аукцион на строительство здания для поликлиники
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