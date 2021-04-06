В Новосибирске построят поликлинику для двух микрорайонов на левом берегу — что в ней будет

В Новосибирске объявили аукцион на строительство здания для поликлиники № 18 , которое будет расположено в Ленинском районе. Оно предназначено для жителей микрорайонов Дивногорский и Новомарусино. Заказчиком выступает Управление капитального строительства НСО.



Согласно аукционной документации, поликлиника будет находиться на улице Семена Иоаниди, 4/1 . Стоимость работ по этой закупке оценили в 429 миллионов 162 тысячи рублей. Общая максимальная стоимость строительства — 505 миллионов 610 тысяч рублей. 94,79% средств выделят из федерального бюджета, оставшиеся — из регионального. Подрядчик должен завершить работы до 25 декабря 2022 года .

