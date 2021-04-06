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В Новосибирске построят поликлинику для двух микрорайонов на левом берегу — что в ней будет

Стоимость работ оценили в полмиллиарда рублей

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Новую поликлинику должны построить <nobr class="_">в 2022 году</nobr>

Новую поликлинику должны построить в 2022 году

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В Новосибирске построят поликлинику за полмиллиарда рублей

В Новосибирске объявили аукцион на строительство здания для поликлиники № 18, которое будет расположено в Ленинском районе. Оно предназначено для жителей микрорайонов Дивногорский и Новомарусино. Заказчиком выступает Управление капитального строительства НСО.

Согласно аукционной документации, поликлиника будет находиться на улице Семена Иоаниди, 4/1. Стоимость работ по этой закупке оценили в 429 миллионов 162 тысячи рублей. Общая максимальная стоимость строительства — 505 миллионов 610 тысяч рублей. 94,79% средств выделят из федерального бюджета, оставшиеся — из регионального. Подрядчик должен завершить работы до 25 декабря 2022 года.

— Необходимость строительства здания поликлинического отделения вызвана неуклонным ростом численности населения в микрорайонах Дивногорский и Новомарусино и высокой востребованностью приема участковых врачей и узких специалистов, — говорится в документации на сайте госзакупок.

В новом здании будет пять этажей (а также подвал и технический этаж), оно рассчитано на 300 посещений за смену. Площадь поликлиники составит 6803,65 кв. м.

Медучреждение будет разделено на взрослое и детское. Во взрослой поликлинике откроют дневной стационар на 6 коек, кабинеты узких специалистов, восстановительное, терапевтическое и хирургическое отделения. В детской — дневной стационар на 4 койки, педиатрическое, восстановительное и хирургическое отделения, а также отделение здорового ребенка. Планируется нанять 65 сотрудников, из которых 19 — врачи, 30 — средний медицинский персонал.

Подрядчик должен выполнить проектные и строительные работы. Электронный аукцион проведут 26 апреля.

НГС обратился в действующую поликлинику № 18, чтобы задать уточняющие вопросы о работе учреждения после открытия нового здания, однако там попросили обратиться к пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области. Корреспондент направил туда запрос.

Ранее власти региона сообщали, что до конца 2022 года в Новосибирске планируют построить семь поликлиник. Они смогут принимать 6000 человек за смену.

Зимой в Новосибирске открылся новый перинатальный центр. 1 февраля там провели первое кесарево сечение — НГС побывал на операции. Посмотрите на 12 удивительных кадров (они могут шокировать).

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