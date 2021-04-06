В Новосибирске построят поликлинику для двух микрорайонов на левом берегу — что в ней будет

В Новосибирске построят поликлинику за полмиллиарда рублей
В Новосибирске объявили аукцион на строительство здания для поликлиники
Согласно аукционной документации, поликлиника будет находиться на улице Семена
— Необходимость строительства здания поликлинического отделения вызвана неуклонным ростом численности населения в микрорайонах Дивногорский и Новомарусино и высокой востребованностью приема участковых врачей и узких специалистов, — говорится в документации на сайте госзакупок.
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