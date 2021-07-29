Стало известно, какой будет новая дорога на Доватора к Плющихинскому жилмассиву

Мэрия Новосибирска рассказала детали строительства дороги к Плющихинскому
В мэрии Новосибирска рассказали, какой будет протяженность дороги на улице Доватора. Ее построят к Плющихинскому жилмассиву в Октябрьском районе.
Дорогу протянут от Гусинобродского шоссе до улицы Выборной. Ее длина составит около
— В настоящее время разработана и направлена в экспертную организацию проектно-сметная документация на строительство участка автодороги от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной. Стоимость строительства будет определена после получения положительного заключения экспертной организации по проектно-сметной документации, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска данные от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
На строительство дороги в бюджете на 2022 год предусмотрено 285,2 млн рублей, на
Также известно, что дорога будет четырехполосной. На ней разместят тротуары и освещение.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказывал, что дорогу на Доватора начнут строить в 2022 году. Средства также выделят на строительство ливневки в Чистой Слободе.
На прошлой неделе власти объявили аукцион на ремонт дорог в Железнодорожном районе Новосибирска. Рассказываем, где выполнят работы.