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Стало известно, какой будет новая дорога на Доватора к Плющихинскому жилмассиву

На нее выделят 876,3 млн рублей

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Дорогу к жилмассиву начнут строить в 2022 году

Дорогу к жилмассиву начнут строить в 2022 году

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Мэрия Новосибирска рассказала детали строительства дороги к Плющихинскому

В мэрии Новосибирска рассказали, какой будет протяженность дороги на улице Доватора. Ее построят к Плющихинскому жилмассиву в Октябрьском районе.

Дорогу протянут от Гусинобродского шоссе до улицы Выборной. Ее длина составит около 3,4 км. Магистраль пройдет через улицу Татьяны Снежиной.

— В настоящее время разработана и направлена в экспертную организацию проектно-сметная документация на строительство участка автодороги от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной. Стоимость строительства будет определена после получения положительного заключения экспертной организации по проектно-сметной документации, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска данные от департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

На строительство дороги в бюджете на 2022 год предусмотрено 285,2 млн рублей, на 2023-й — 591,1 млн рублей. Средства планируют направить из федерального и городского бюджетов.

Также известно, что дорога будет четырехполосной. На ней разместят тротуары и освещение.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказывал, что дорогу на Доватора начнут строить в 2022 году. Средства также выделят на строительство ливневки в Чистой Слободе.

На прошлой неделе власти объявили аукцион на ремонт дорог в Железнодорожном районе Новосибирска. Рассказываем, где выполнят работы.

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Октябрьский районПлющихинский жилмассивстроительство дорогдороги
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