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В Железнодорожном районе отремонтируют четыре дороги на 94 млн рублей

Работы выполнят к началу октября

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Ремонт проведут на проспекте Димитрова

Ремонт проведут на проспекте Димитрова

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В Новосибирске объявили аукцион на ремонт четырех дорог

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт дорог в Железнодорожном районе. Его выполнят на улице Нарымской, проспекте Димитрова, площадях Кондратюка и Лунинцев.

Максимальная стоимость работ составила 94 191 823 рубля. Средства выделят из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По данным сайта госзакупок, на дорогах выполнят фрезерование, обустроят выравнивающий слой из асфальтобетона и тонкослойное покрытие из битумоминеральной смеси. Также подрядчик должен будет поднять смотровые колодцы и ливневки до уровня верха покрытия.

Аукционы проведут 3 августа. Работы планируют закончить к 1 октября 2021 года.

В июне власти объявили аукцион на ремонт улиц Станиславского и Титова на левом берегу. На этого выделили 218 млн рублей.

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БКДДимитроваплощадь Кондратюкаремонт дорогплощадь Лунинцев
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