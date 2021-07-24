В Железнодорожном районе отремонтируют четыре дороги на 94 млн рублей

В Новосибирске объявили аукцион на ремонт четырех дорог
Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт дорог в Железнодорожном районе. Его выполнят на улице Нарымской, проспекте Димитрова, площадях Кондратюка и Лунинцев.
Максимальная стоимость работ составила
По данным сайта госзакупок, на дорогах выполнят фрезерование, обустроят выравнивающий слой из асфальтобетона и тонкослойное покрытие из битумоминеральной смеси. Также подрядчик должен будет поднять смотровые колодцы и ливневки до уровня верха покрытия.
Аукционы проведут 3 августа. Работы планируют закончить к 1 октября 2021 года.
В июне власти объявили аукцион на ремонт улиц Станиславского и Титова на левом берегу. На этого выделили 218 млн рублей.