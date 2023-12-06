От павильона Park Cafe в Первомайском сквере остался один каркас — посмотрите, как он выглядит

В Новосибирске к 6 декабря рабочие закончили демонтаж стен павильона в Первомайском сквере. Теперь любой желающий может увидеть, как было построено это «временное сооружение».
Работы по сносу двухэтажного павильона в Первомайском сквере начались в середине ноября. Сооружение не стали ломать при помощи тяжелой техники (как это случилось со зданием, которое занимал Sabai bar), а решили разбирать по частям, снимая и вывозя стёкла, перегородки и другие элементы конструкции.
Ко вторнику рабочие полностью удалили и вывезли все внешние стены и внутренние перегородки, обнажив «скелет» сооружения: стальные колонны, торчащие из бетонного фундамента, и две поверхности (кровля и перекрытия второго этажа).
Павильон был возведен в Первомайском сквере, как «временное сооружение» на земельном участке, статус которого не позволял вести там строительство. Несмотря на это, в здании открыли свои заведения рестораторы. Первоначально там работало три заведения (ресторан Park Cafe, кафе «Перчини» и бар «5ница»), но последние десять лет павильон был поделён между двумя проектами (бар довольно быстро закрылся).
Общественники обращали внимание на существование этого объекта давно, но мэрия подала иск о сносе павильона только в ноябре 2020 года. Тяжба длилась больше двух лет, на протяжении которых мэрия даже пыталась отстоять само здание изъяв его у собственника. Однако суд оказался непреклонен.
Кроме трёх павильонов в Первомайском сквере, мэрия добилась в этом году сноса и недостроенного павильона кафе «Кадриль» на улице Кирова