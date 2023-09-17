Разбирают строительные конструкции: когда снесут долгострой в Закаменском сквере

В мэрии Новосибирска ответили когда снесут долгострой около метро «Октябрьская» в Закаменском сквере. По данным администрации, рабочие уже приступили к демонтажу строительных конструкций.
Как объяснили в пресс-службе, с 2023 года участок земли, где стоит недостроенное кафе, принадлежит скверу. Строение решили снести, чтобы открыть вид на зеленую зону со стороны улицы Кирова. Все работы по демонтажу хотят завершить до конца октября.
Трехэтажный долгострой находится на участке с 2010 года. В 2021 году суд удовлетворил иск мэрии города и обязал собственника строения ООО «Веста» снести здание. Но компания не исполнила решение. Весной 2023 года приставы предложили снести долгострой самой администрации.
По данным сервиса «Контур.Фокус» компания ООО «Веста» была зарегистрирована в 2009 году. Учредителем компании является Ксения Дедюхина, а директором — Дмитрий Поспелов. На конец 2019 года выручка организации составила 12,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,1 миллиона рублей.
К работам приступили в апреле, но их пришлось остановить из-за того, что ООО «Веста» обратилась в суд для предоставления отсрочки. Суд отказал в удовлетворении, тогда работы продолжили. В прошлом году в Закаменском сквере закончили благоустройство, там установили лавочки, урны, посеяли газон и уложили плитку. На месте долгостроя планируют обустроить входную группу в зеленую зону.
Ранее в мэрии города сообщили НГС, что изначально строение принадлежало компании «Веста». Когда администрация окружила объект забором в апреле 2023 года, то внезапно объявился собственник строения из казахской компании ITF Е. Батырбекова. Об организации в мэрии ничего не знали.
Недавно в Первомайском сквере начали сносить здание, где находился Sabai bar. Это решение приняли из-за реконструкции зеленой зоны.