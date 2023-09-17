Разбирают строительные конструкции: когда снесут долгострой в Закаменском сквере

Как объяснили в пресс-службе, с 2023 года участок земли, где стоит недостроенное кафе, принадлежит скверу. Строение решили снести, чтобы открыть вид на зеленую зону со стороны улицы Кирова. Все работы по демонтажу хотят завершить до конца октября.