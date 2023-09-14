В Новосибирске начали сносить долгострой в Закаменском сквере — им владеет компания из Казахстана

В Новосибирске снесли внешние стены долгостроя около метро «Октябрьская» в Закаменском сквере. Ранее новосибирцы заметили технику около здания.
По данным телеграм-канала «Зеленый Новосибирск», на месте строения должен появиться вход в сквер. В прошлом году в зеленой зоне закончили благоустройство, там установили лавочки, урны, посеяли газон и уложили плитку.
Завершить демонтаж здания, по паспорту объекта, который был опубликован в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск» в апреле, должны были в июне этого года.
— После завершения работ по демонтажу объекта будут проведены благоустроительных работы входной группы сквера со стороны улицы Кирова, — сообщали в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».
Как ранее писал НГС, здание решили снести из-за того, что оно мешает пользоваться сквером. Изначально строение принадлежало компании «Веста», которая по постановлению суда должна была снести объект до ноября 2021 года. Здание сносить не стали, но объект окружили забором в апреле 2023 года, тогда внезапно объявился собственник строения из казахской компании ITF Е. Батырбекова. О нем в мэрии ничего не знали.
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, когда завершат работы на объекте.
Недавно в Первомайском сквере начали сносить здание, где находился Sabai bar. Это решение приняли из-за реконструкции зеленой зоны.