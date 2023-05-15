Внезапно объявился новый владелец: в Новосибирске сносят долгострой, на который получила права компания из Казахстана

Компания из Казахстана заявила свои права на долгострой около метро «Октябрьская», который сносит мэрия Новосибирска. Прежде здание принадлежало новосибирской компании «Веста».
Как сообщили НГС в пресс-службе мэрии города, спорный участок расположен на территории сквера. Поэтому самовольные постройки затрагивают публичные интересы, в том числе жителей города, а объект мешает пользоваться сквером в полном объеме. После сноса здания власти планируют разработать проект благоустройства территории и создать входную группу.
1 октября 2021 года суд постановил, чтобы «Веста» демонтировала здание, предназначенное для кафе, в течение месяца. Организация не исполнила требования, поэтому
По данным сервиса «Контур.Фокус» компания ООО «Веста» была зарегистрирована в
ООО «Веста» выступала ответчиком в деле с мэрией Новосибирска о спорном участке за ненадлежащее исполнение. Начальная цена составила более
20 апреля 2023 года администрация Октябрьского района начала сносить кафе. Работы планируют закончить летом. Но 28 апреля в администрацию поступило обращение от директора казахской компании ITF
— Иными сведениями и документами о владельце спорного объекта администрация района не располагает, — отметили в ответе на запрос.
Как сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией, здание могло быть продано на строительные материалы компании из Казахстана.
Журналист связался с представителями компании ООО «Веста», на момент публикации директор не мог ответить на вопросы, комментарий пообещали дать после
Недавно стало известно, что на месте кафе