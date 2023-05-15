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Внезапно объявился новый владелец: в Новосибирске сносят долгострой, на который получила права компания из Казахстана

Спорное здание было возведено возле станции метро «Октябрьская»

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Каркас здания уже был построен в 2014 году, в нем планировали разместить кафе

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Компания из Казахстана заявила свои права на долгострой около метро «Октябрьская», который сносит мэрия Новосибирска. Прежде здание принадлежало новосибирской компании «Веста».

Как сообщили НГС в пресс-службе мэрии города, спорный участок расположен на территории сквера. Поэтому самовольные постройки затрагивают публичные интересы, в том числе жителей города, а объект мешает пользоваться сквером в полном объеме. После сноса здания власти планируют разработать проект благоустройства территории и создать входную группу.

1 октября 2021 года суд постановил, чтобы «Веста» демонтировала здание, предназначенное для кафе, в течение месяца. Организация не исполнила требования, поэтому 19 апреля 2022 года приставы возбудили исполнительное производство.

По данным сервиса «Контур.Фокус» компания ООО «Веста» была зарегистрирована в 2009 году. Учредителем компании является Ксения Дедюхина, а директором — Дмитрий Поспелов. На конец 2019 года выручка организации составила 12,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,1 миллиона рублей.

ООО «Веста» выступала ответчиком в деле с мэрией Новосибирска о спорном участке за ненадлежащее исполнение. Начальная цена составила более 2 миллионов рублей.

Когда мэрия Новосибирска начала сносить здание, объявился новый собственник

Когда мэрия Новосибирска начала сносить здание, объявился новый собственник

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20 апреля 2023 года администрация Октябрьского района начала сносить кафе. Работы планируют закончить летом. Но 28 апреля в администрацию поступило обращение от директора казахской компании ITF Е. Батырбекова, который сообщил, что сейчас именно их компания владеет зданием.

— Иными сведениями и документами о владельце спорного объекта администрация района не располагает, — отметили в ответе на запрос.

Как сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией, здание могло быть продано на строительные материалы компании из Казахстана.

Журналист связался с представителями компании ООО «Веста», на момент публикации директор не мог ответить на вопросы, комментарий пообещали дать после 17 мая. Связаться с представителем казахской компании не получилось. По названию компании, о которой написала мэрия города, поисковики выдают большое количество организаций. Какая из них относится к долгострою в сквере, узнать не удалось.

Недавно стало известно, что на месте кафе Carl’s Jr. в Первомайском сквере собираются сделать цветник с многолетними растениями. Также планируют снести здание, где расположен Sabai Bar.

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