Владельцы кафе в Первомайском сквере заплатили мэрии 350 тысяч — его должны были снести

ООО «Компания Центр» образовано в октябре 2005 года. Согласно финансовым результатам компании, 2021 год она завершила с нулевой выручкой. Директором «Компании Центр» и единственным ее владельцем является Максим Семенов. Правда, так было не всегда: до мая 2021 года контрольный пакет «Компании Центр» ( 51 % ) принадлежал Константину Каширину. С 2015 года Каширин был главой Центра зимних видов спорта и попался в 2017 году на мошенничестве в особо крупном размере. Из выделенных бюджетом на покупку хоккейной коробки для ледового комплекса «Локомотив» 7,2 миллиона рублей Каширин и руководитель ООО «МаленГрупп» Максим Фишер — исполнитель муниципального проекта — похитили 2,2 миллиона рублей. Каширин признал вину, компенсировал половину похищенной суммы и получил три года лишения свободы условно.

