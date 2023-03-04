Владельцы кафе в Первомайском сквере заплатили мэрии 350 тысяч — его должны были снести

Мэрия получила 350 тысяч рублей от владельца Sabai Bar (ООО «Компания Центр») в Первомайском сквере — договор с заведением расторгнут, а павильон должны снести, но оно продолжает работать.
— В связи с тем, что ООО «Компания Центр» после расторжения договора аренды продолжает использовать часть земельного участка <…> обществу начисляется арендная плата. После расторжения указанного договора аренды от ООО «Компания Центр» поступили денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, — рассказали в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии.
За какой срок заплатила компания, в ответе мэрии не указано. Известно, что договор с ней расторгли осенью 2022 года, а ежемесячный платеж составлял 94 тысячи рублей.
ООО «Компания Центр» образовано в октябре 2005 года. Согласно финансовым результатам компании, 2021 год она завершила с нулевой выручкой. Директором «Компании Центр» и единственным ее владельцем является Максим Семенов. Правда, так было не всегда: до мая 2021 года контрольный пакет «Компании Центр» (
То, что бар в Первомайском сквере признан самовольным строением и должен быть снесен по решению суда, выяснил общественник Евгений Митрофанов — копии документов, полученных им, имеются в распоряжении НГС. Он рассказал НГС, что здание до сих пор не снесли из-за решения суда: по кассационному постановлению «Компании Центр» отказали в жалобе и сняли обеспечительные меры со здания.
— Формально они («Компания Центр». — Прим. ред.) обязаны снести [постройку], договор аренды с ними уже расторгнут. Но получается, они могут сейчас просто пользоваться бесплатной землей, а мэрия не понуждает их сносить. А для чего тогда это вообще всё? Что тут сложного? Получил исполнительный лист, сдал приставам, дальше приставы начинают работать. Деньги федеральные каждый год выделяются на снос таких объектов, — заметил Евгений Митрофанов.
Договор аренды между мэрией и ООО «Компания Центр» расторгнут по решению Арбитражного суда Новосибирской области, исполнительный лист мэрия получила 6 октября 2022 года. Арендатор обязан был освободить занимаемую им часть Первомайского сквера, демонтировав павильон с Sabai Bar. В мэрии Новосибирска уточнили, что исполнительный лист уже направили в отдел судебных приставов по Центральному району.
— Когда мы все юридические возможности исчерпаем, тогда и будем сносить. <…> У меня по нашему российскому законодательству есть возможности защищать свои права, потому что я считаю, что мои права нарушены. Я эти права защищаю в судах, и эти процессы идут, — заметил в разговоре с журналистом НГС Максим Семенов.
Семенов не стал уточнять, в каких именно судах и какие процессы идут, предложив корреспонденту НГС самостоятельно в этом разобраться. На вопрос: «Оплачивается ли сейчас аренда?» предприниматель заметил, что журналиста «это не должно волновать». На уточнение: «Почему?», Максим Семенов ответил: «По кочану».
В конце октября 2022 года НГС рассказал обо всех заведениях общественного питания, которые находятся в Первомайском сквере, и их владельцах. Как выяснилось, все заведения в этом сквере находятся под угрозой ликвидации. В феврале мэрия Новосибирска направила иск на расторжение договора аренды с владельцами еще одного здания в сквере — в нем работает ресторан Carl’s Jr.