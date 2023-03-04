Мэрия Новосибирска через суд решила забрать кафе в Первомайском сквере

Мэрия Новосибирска потребовала расторгнуть договор аренды участка в Первомайском сквере, на котором построено здание ресторана Carl’s Jr.
Иск подан в начале февраля, первое заседание по делу назначено на 22 марта. Договор аренды мэрия заключила с компанией «Пилот» в конце 2017 года. В определении Арбитражного суда не указано, о каком участке идёт речь, с компанией «Пилот» не связано никаких товарных знаков. Но по информации НГС, речь идёт именно о здании Carl’s Jr.
Согласно базе данных «Контур.Фокус», «Пилот» принадлежит предпринимателю Владимиру Басову (другого действующего бизнеса у него нет), руководит им Александр Калягин. «Пилот» занимается покупкой и продажей недвижимости, по итогам 2021 года он заработал 1,5 миллиона рублей выручки, при этом убыток составил 6 тысяч рублей.
Компания работает с 2009 года, а иск мэрии оказался первым в её истории. В компании подтвердили, что иск мэрии связан со зданием Carl’s Jr, но не смогли его прокомментировать, а руководителя на месте не оказалось.
В январе суд окончательно признал самовольной постройкой ещё одно ресторанное здание в Первомайском сквере — в нём расположены рестораны Park Cafe и «Перчини». При этом собственностью мэрии Новосибирска суд признать его отказался.
В 2021 году мэрия утвердила дизайн-проект реконструкции Первомайского сквера. По нему на территории сквера вообще не должно быть стационарных кафе.
Осенью прошлого года НГС подробно рассказывал о владельцах заведений в Первомайском сквере, в том числе и о владельцах Пилота, в здании которого работает Carl’s Jr.