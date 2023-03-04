Мэрия Новосибирска через суд решила забрать кафе в Первомайском сквере

Согласно базе данных «Контур.Фокус», «Пилот» принадлежит предпринимателю Владимиру Басову (другого действующего бизнеса у него нет), руководит им Александр Калягин. «Пилот» занимается покупкой и продажей недвижимости, по итогам 2021 года он заработал 1,5 миллиона рублей выручки, при этом убыток составил 6 тысяч рублей.



Компания работает с 2009 года, а иск мэрии оказался первым в её истории. В компании подтвердили, что иск мэрии связан со зданием Carl’s Jr, но не смогли его прокомментировать, а руководителя на месте не оказалось.