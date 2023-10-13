Мэр Новосибирска приказал разобраться со сносом красивой остановки у зоопарка

Мэр Новосибирска Анатлий Локоть приказал разобрать в ситуации со сносом остановки с изображением животных возле зоопарка имени Ростислава Шило. Об этом он сообщил сегодня, 13 октября, на еженедельной встрече с журналистами.
— Я поручил разобраться с этой ситуации, первый заместитель Клемешов этим занимается. Какие правила были, почему были нарушены, какие надо предпринять действия, чтобы узаконивать подобные остановочные павильоны, чтобы в дальнейшем не происходило таких недоразумений. В этом предстоит разобраться, сейчас службы мэрии занимаются, — ответил Анатолий Локоть.
Градоначальник отметил, что службы занимаются обустройством новых остановок и важно, чтобы они устанавливались в соответствии с нормативной базой.
Как ранее сообщили в пресс-службе зоопарка, остановка была со стенками, которые защищали новосибирцев от ветра. Ее поставил зоопарк за свой счет.
Недавно стало известно, что в Новосибирске установят 36 мобильных туалетов на остановках. Их разместят в 8 районах.