Возле новосибирского зоопарка снесли красивую остановку — на ней были изображены животные

В Новосибирске снесли красивую остановку возле Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило — на павильоне были изображены животные.
Как сообщили в пресс-службе зоопарка, на остановке не только были изображены животные, она была со стенками, которые защищали от ветра. Остановку поставил зоопарк за свой счет.
— Мы подошли на место, когда остановку разбирали уже. Работала бригада. Жильцы ближайших домов тоже были возмущены, — рассказал в зоопарке
За подробностями в пресс-службе попросили обратиться к директору зоопарка Андрею Шило. Директор на номер телефона не отвечал.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
Этим летом возле зоопарка пропала последняя бесплатная парковка. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, кто организовал новый сбор денег на месте, которое всегда было бесплатным.