«Вам что, договор показать?» Последняя бесплатная парковка возле зоопарка стала платной — кто получает деньги

Несколько дней назад возле Новосибирского зоопарка исчезла бесплатная муниципальная парковка, которая располагалась вдоль улицы Жуковского. Теперь здесь берут деньги — 100 или 150 рублей, а возмущающимся отвечают: «Идите в суд». Надо заметить, это не первый скандал с парковками возле зоопарка: ранее прокуратура даже признала одну из таких парковок незаконной. Корреспондент НГС Илья Калинин выяснил, кто организовал новый сбор денег на месте, которое всегда было бесплатным.
Парковки здесь больше не живут
Несколько дней назад возле Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило исчезла бесплатная муниципальная парковка, расположенная вдоль улицы Жуковского. Судя по данным 2ГИС, на эту парковку вмещается 150 автомобилей — в справочнике она всё еще обозначена как бесплатная. На самом деле ближайшая к этому месту бесплатная стоянка на десяток машиномест находится примерно в 300 метрах от главного входа в зоопарк. О том, что возле него теперь негде бесплатно оставить машину, корреспонденту НГС рассказала Галина, которая работает рядом и периодически парковалась на бесплатной парковке.
— Со стороны Жуковского уже не заехать — там бетонные столбы. Заезд только со стороны зоопарка. Я приехала в понедельник на работу, ко мне подошел молодой человек с терминалом. На мой вопрос: «На каком основании?», человек ответил: «Вам что, договор показать?» Я говорю: «Да». Но договор он так и не показал. Такой хамоватый молодой человек. Я попыталась с ним поговорить, узнать какие-то контакты, но он отказался. В прошлую пятницу я парковалась на этом месте бесплатно, — рассказала Галина.
Женщина добавила, что примерно три-четыре года назад эту же парковку уже пытались сделать платной, но прокуратура признала действия незаконными, и захватчики освободили место.
Сейчас на парковке установлен тариф: 100 рублей — за день, 150 рублей — за ночь. Никакого бесплатного временного интервала нет.
Парковочные скандалы у зоопарка
Скандалы с парковками у зоопарка случаются не первый раз. Первый попавший в СМИ конфликт между парковщиками и автовладельцами произошел еще весной 2017 года. Скандал случился на парковке, расположенной слева от главного входа в зоопарк.
Тогда парковщики брали с посетителей зоопарка и дельфинария по 50 рублей, а с остальных — по 100 рублей. Два новосибирца-блогера, известные борьбой с захватами муниципальных парковок, отказались платить деньги, несмотря на напор хамоватых молодых людей с терминалами. Общественные активисты вызвали полицию, после чего парковщики разрешили им припарковаться без денег. Как стало известно, парковщики работали от ООО «Зоологика», зарегистрированном по адресу самого зоопарка.
ООО «Зоологика» организовано в мае 2012 года. Зарегистрировано по адресу: улица Тимирязева, 71/1. Директор и учредитель — Владимир Ветров (50%). Второй учредитель — Дмитрий Емельянов (50%). Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 3,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиона рублей.
Бывший юрист зоопарка Ольга Кунц тогда поясняла корреспонденту НГС, что работа парковщиков абсолютно законна: мол, зоопарк сдает в субаренду муниципальную землю, которую в свою очередь сам арендует у муниципалитета. Директор фирмы «Зоологика» Владимир Ветров тоже настаивал на законности его бизнеса. Но в мэрии решили иначе.
— Ведение коммерческой деятельности там не разрешено. Они (зоопарк. — Прим. ред.) не имеют права заключать договор с каким-то ООО, — прокомментировал тогда корреспонденту НГС бывший директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Игорь Зимин.
А уже в августе 2017 года прокуратура города Новосибирска возбудила административное дело по
Кто занял парковку вдоль Жуковского
Директор ООО «Зоологика» Владимир Ветров в разговоре с корреспондентом НГС открестился от новой парковки.
— Нет, не имеем никакого отношения к этой парковке, — категорично заявил он.
Директор зоопарка Андрей Шило по телефону отказался уточнить, кто у них под боком собирает деньги, но пообещал прислать официальный ответ на письменный запрос.
Прояснили ситуацию корреспонденту НГС в мэрии. В ответе на журналистский запрос там сообщили, что парковкой занимается сам зоопарк.
— Организацию платной парковки вдоль улицы Жуковского МУП «Новосибирский зоопарк имени
МУП «Зоологический парк имени
В мэрии также уточнили, что площадь переданного земельного участка составила
В конце 2022 года НГС рассказал, что доход от платных новосибирских парковок оказался равен расходам на их содержание. А чуть ранее специалисты из питерской компании «Дорнадзор» составили рейтинг эффективности платных парковок в мегаполисах России — Новосибирск там оказался на предпоследнем месте. Менее эффективные и менее удобные парковки, чем в Новосибирске, по этому рейтингу только в Туле.