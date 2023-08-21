«Вам что, договор показать?» Последняя бесплатная парковка возле зоопарка стала платной — кто получает деньги

— Со стороны Жуковского уже не заехать — там бетонные столбы. Заезд только со стороны зоопарка. Я приехала в понедельник на работу, ко мне подошел молодой человек с терминалом. На мой вопрос: «На каком основании?», человек ответил: «Вам что, договор показать?» Я говорю: «Да». Но договор он так и не показал. Такой хамоватый молодой человек. Я попыталась с ним поговорить, узнать какие-то контакты, но он отказался. В прошлую пятницу я парковалась на этом месте бесплатно, — рассказала Галина.



Женщина добавила, что примерно три-четыре года назад эту же парковку уже пытались сделать платной, но прокуратура признала действия незаконными, и захватчики освободили место.

