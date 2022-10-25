Эффекта ноль. Новосибирские платные парковки признали худшими в стране — смотрите, сколько там стоит машин

Ну а что же у нас по Новосибирску? А Новосибирск у нас единственный из 20 городов, где параметр эффективности равен нулю. Вот просто единственный с нулевой эффективностью. Авторы исследования закладывают в этот параметр снижение трафика после введения платных мест, оборачиваемость этих мест, среднюю суточную загруженность и доходность. При этом отмечается, что «в случае если по показателям из группы "Эффективность" в открытых источниках данных отсутствовала информация, то показатель оценивался как 0 баллов».