Эффекта ноль. Новосибирские платные парковки признали худшими в стране — смотрите, сколько там стоит машин
Из 20 городов, где есть муниципальные платные парковочные пространства, Новосибирск занял предпоследнее место
Специалисты из Петербурга составили рейтинг платных парковок в мегаполисах России — оценивались многие параметры: и удобство, и доступность, и эффективность. Из 20 городов, где есть муниципальные платные парковочные пространства, Новосибирск занял предпоследнее место — давайте разберемся, почему так и простаивают ли у нас парковки без клиентов. Рассказывает Дмитрий Косенко.
Итак, рейтинг составила петербургская компания «Дорнадзор», которая занимается обследованием автомобильных дорог страны, их проектированием, разработкой схем организации дорожного движения. Платные парковки оценивались по следующим параметрам:
— Физическая доступность (насколько парковки территориально доступны жителям),
— Финансовая доступность (стоимость тарифов в сравнении со средним размером доходов в городе),
— Эффективность (влияние работы парковок на общую транспортную ситуацию в городе),
— Удобство (удобство пользования парковками),
— Устойчивое развитие (общие планы развития платного парковочного пространства).
По каждому из параметров всем 20 городам присваивались баллы, после чего выводилась общая оценка. Давайте посмотрим на результаты.
Ожидаемо на первом месте Москва со своим тотальным платным парковочным пространством. Столичные парковки и физически доступны (их очень много), и эффективны (от них есть толк), и удобны (платить очень просто через приложение «Парковки Москвы»), и постоянно развиваются. А вот финансовая доступность таких стоянок в столице хромает — еще бы, по 450 рублей в час в пределах Садового кольца.
Интересно, что на втором месте не Петербург, а Краснодар, который выделяется эффективностью, удобством и развитием. Сам же Петербург на 7 месте — там хромают физическая доступность парковок, финансовая доступность и эффективность. Отметим, что финансовой доступностью, то есть дешевизной платных мест, выделяются Воронеж, Ростов-на-Дону и Рязань.
Ну а что же у нас по Новосибирску? А Новосибирск у нас единственный из 20 городов, где параметр эффективности равен нулю. Вот просто единственный с нулевой эффективностью. Авторы исследования закладывают в этот параметр снижение трафика после введения платных мест, оборачиваемость этих мест, среднюю суточную загруженность и доходность. При этом отмечается, что «в случае если по показателям из группы "Эффективность" в открытых источниках данных отсутствовала информация, то показатель оценивался как 0 баллов».
Так что, может быть, не так всё плохо, давайте посмотрим на новосибирские платные места после утреннего часа пик, когда все приехали на работу, начали ездить по городу по делам и, соответственно, парковаться. Это стоянка на площади Калинина, мы видим, что машин довольно много, из 31 места заняты порядка 20.
А это зона на пересечении Красного проспекта с улицей Писарева, тоже неплохая заполняемость. Отметим, что эта зона и предыдущая работают по тарифу 50 рублей в час.
Едем по проспекту ближе к центру, попадаем на парковку за 100 рублей в час перед улицей Гоголя. Как видим, она практически пуста, из 42 мест заняты не более десятка.
Вторая зона возле улицы Гоголя напротив Дома Офицеров также пустует, заняты порядка 7 мест из 39.
А вот возле площади Ленина напротив архитектурного университета спрос на платные места хороший — занято почти всё, но местечко можно найти.
Большое парковочное пространство на самой площади Ленина перед магазином «Летуаль» отличается тем, что тут есть и платные места (первые ряды), и бесплатные (дальние от магазина ряды).
Платная зона заполнена почти полностью, но свободные места все-таки есть, а вот в бесплатной зоне желающих парковаться предостаточно, поэтому они встают вторым рядом.
Зона перед зданием Правительства Новосибирской области, заполняемость у нее умеренная, свободные места есть.
Ну а самая пустынная парковка, по наблюдениям за последние
В целом на момент нашего обследования, согласно данным сайта
Почитайте подробнее, как власти Новосибирска объявили, что намерены перевести еще 1200 городских парковочных мест в категорию платных.