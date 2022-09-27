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Более 1200 платных парковочных мест создадут в центре Новосибирска — публикуем адреса новых парковок

Сейчас в городе действует 489 платных парковочных мест

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Всего в городе планируется создать 3,5 тысяч платных парковочных места

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В мэрии Новосибирска планируют увеличить количество платных парковочных мест. Так более 1200 стоянок появятся на семи улицах в центре города.

— В департаменте транспорта на согласовании находится концепция развития муниципальных парковочных пространств. Разработчики определили семь территорий, где дополнительно организуют ещё 1 268 машино-мест. Дополнительные места добавят к уже существующим платным парковкам, — передает пресс-центр мэрии слова заместителя директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Ирины Денисовой.

  • На улице Кирова возле магазина «Бахетле» — 25 мест.
  • На улице Гоголя от Ипподромской до Красного проспекта — 287 мест.
  • На улице Жуковского рядом с зоопарком — 148 мест.
  • На улице Челюскинцев от Советской до Ленина — 284 места.
  • На улице Крылова от Советской до Ипподромской — 400 мест.
  • На улице Писарева от Красного проспекта до Советской — 15 мест.
  • На улице Фрунзе в районе домов № 226/1 и № 234/1 — 115 мест.

По словам чиновницы, всего в городе планируется создать 3,5 тысяч платных парковочных места. Отметим, что сейчас, по данным сайта «Парковки Новосибирска» в городе — 489 платных мест.

Журналист НГС обратился в пресс-центр мэрии Новосибирска с запросом, когда появятся новые парковочные места и сколько средств выделено на их оснащение. К моменту публикации ответ от мэрии редакция не получила.

Напомним, с 17 августа на площади Калинина запретили парковать машины. На площади установили дорожный знак «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Ограничение связанно с установкой стелы «Новосибирск — город трудовой доблести».

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