Более 1200 платных парковочных мест создадут в центре Новосибирска — публикуем адреса новых парковок

В мэрии Новосибирска планируют увеличить количество платных парковочных мест. Так более 1200 стоянок появятся на семи улицах в центре города.



— В департаменте транспорта на согласовании находится концепция развития муниципальных парковочных пространств. Разработчики определили семь территорий, где дополнительно организуют ещё 1 268 машино-мест. Дополнительные места добавят к уже существующим платным парковкам, — передает пресс-центр мэрии слова заместителя директора МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Ирины Денисовой.