В Новосибирске доход от платных парковок оказался равен расходам на их содержание — счет на десятки миллионов
За бесплатную стоянку на платных парковках вынесено штрафов на общую сумму 4,7 млн рублей
Муниципальное платное парковочное пространство Новосибирска в 2021 году принесло городским властям общий доход в 25,9 млн рублей, сообщили NGS.RU в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. В среднем размер штрафа за неоплату стоянки составил 2,8 тысячи рублей.
Уточняется, что эта цифра приведена без учета НДС, а расходы на содержание парковок примерно равны доходу. Средняя суточная загруженность зон платной парковки составила 1,5 машины на одно парковочное место. Документально зафиксировано более 1,6 тысячи фактов, когда водители пытались воспользоваться стоянкой без оплаты.
— Административной комиссией города Новосибирска подготовлено 1653 постановления об административных правонарушениях и вынесено штрафов на общую сумму
Напомним, согласно закону «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», сейчас штраф за неоплату стоянки для физлиц составляет 1–3 тысячи рублей, для юрлиц — 10–20 тысяч рублей. Исходя из представленной статистики по уже оплаченным постановлениям, средний штраф составил 2843 рубля.
Ранее мы рассказывали об исследованиях Петербургской компании «Дорнадзор», которая оценила эффективность платных парковок в 20 городах РФ и поставила новосибирские парковки на предпоследнее место. В мэрии города в ответ на это исследование заявили, что «Дорнадзор» при оценке деятельности парковок использовал данные, полученные из открытых источников информации. При этом стоит отметить, что деятельность платных парковок законодательно не подлежит официальному раскрытию в сети Интернет. Как следствие, в результатах мониторинга не полностью раскрыта деятельность платных парковок города Новосибирска.
Почитайте подробнее, как оценивалась деятельность платных парковочных зон в 20 городах страны.