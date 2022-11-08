В Новосибирске доход от платных парковок оказался равен расходам на их содержание — счет на десятки миллионов

Муниципальное платное парковочное пространство Новосибирска в 2021 году принесло городским властям общий доход в 25,9 млн рублей, сообщили NGS.RU в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. В среднем размер штрафа за неоплату стоянки составил 2,8 тысячи рублей.

Уточняется, что эта цифра приведена без учета НДС, а расходы на содержание парковок примерно равны доходу. Средняя суточная загруженность зон платной парковки составила 1,5 машины на одно парковочное место. Документально зафиксировано более 1,6 тысячи фактов, когда водители пытались воспользоваться стоянкой без оплаты.