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Должны выдерживать мороз до -40 градусов: на конечных остановках Новосибирска поставят биотуалеты

Кабинки разместят в 8 районах города

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Туалеты поставят на конечных остановках

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В Новосибирске установят 36 мобильных туалетов на остановках. Их разместят в 8 районах.

Сейчас «Городской центр организации дорожного движения» ищет подрядчика, который установит кабины и будет заниматься их обслуживанием. Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок.

— Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению в аренду мобильных туалетных кабин и их комплексному обслуживанию на конечных остановочных пунктах города Новосибирска, — говорится в документации.

Список остановок, на которых поставят кабины

Список остановок, на которых поставят кабины

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Кабины должны быть оснащены антивандальной конструкцией и быть устойчивы к температурам от -40 до +40 градусов.

За работы готовы заплатить 3,6 миллиона рублей. Средства выделят из городского бюджета. Подрядчик должен заниматься эксплуатацией кабин с момента подписания контракта до 31 декабря 2023 года.

В декабре прошлого года новосибирский депутат Светлана Каверзина опубликовала пост о туалете на остановке ОРМЗ. Он был сделан из дерева, и в щели задувал ветер. Сообщение с фото быстро разлетелось по соцсетям. После этого депутат получила медаль за ремонт туалета. Питерские художники наградили депутата орденом за особые заслуги Georgievich Award «С благодарностью от человечества».

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