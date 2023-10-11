Должны выдерживать мороз до -40 градусов: на конечных остановках Новосибирска поставят биотуалеты

В Новосибирске установят 36 мобильных туалетов на остановках. Их разместят в 8 районах.
Сейчас «Городской центр организации дорожного движения» ищет подрядчика, который установит кабины и будет заниматься их обслуживанием. Информацию о торгах опубликовали на сайте госзакупок.
— Исполнитель обязуется оказать услуги по предоставлению в аренду мобильных туалетных кабин и их комплексному обслуживанию на конечных остановочных пунктах города Новосибирска, — говорится в документации.
Кабины должны быть оснащены антивандальной конструкцией и быть устойчивы к температурам от -40 до +40 градусов.
За работы готовы заплатить 3,6 миллиона рублей. Средства выделят из городского бюджета. Подрядчик должен заниматься эксплуатацией кабин с момента подписания контракта до 31 декабря 2023 года.
В декабре прошлого года новосибирский депутат Светлана Каверзина опубликовала пост о туалете на остановке ОРМЗ. Он был сделан из дерева, и в щели задувал ветер. Сообщение с фото быстро разлетелось по соцсетям. После этого депутат получила медаль за ремонт туалета. Питерские художники наградили депутата орденом за особые заслуги Georgievich Award «С благодарностью от человечества».