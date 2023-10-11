Должны выдерживать мороз до -40 градусов: на конечных остановках Новосибирска поставят биотуалеты

В декабре прошлого года новосибирский депутат Светлана Каверзина опубликовала пост о туалете на остановке ОРМЗ. Он был сделан из дерева, и в щели задувал ветер. Сообщение с фото быстро разлетелось по соцсетям. После этого депутат получила медаль за ремонт туалета. Питерские художники наградили депутата орденом за особые заслуги Georgievich Award «С благодарностью от человечества».

