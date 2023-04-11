Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина получила медаль за ремонт туалета для водителей автобусов в Советском районе. В декабре 2022 года она выложила у себя в соцсетях пост о ремонте туалета на остановке ОРМЗ. Сообщение быстро разлетелось в соцсетях и федеральных СМИ.

