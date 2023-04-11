Независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина получила медаль за ремонт туалета для водителей автобусов в Советском районе. В декабре 2022 года она выложила у себя в соцсетях пост о ремонте туалета на остановке ОРМЗ. Сообщение быстро разлетелось в соцсетях и федеральных СМИ.
После этой публикации питерские художники решили наградить депутата орденом за особые заслуги Georgievich Award «С благодарностью от человечества». Шуточная церемония прошла в Санкт-Петербурге вечером 10 апреля.
— Это такая шуточная медаль от питерских художников, вручена мне за заботу о водителях и огласку проблемы с туалетом на остановке ОРМЗ. На медали изображена трехлапая утка, не знаю, почему такой символ, но довольно забавный, — рассказала НГС Светлана Каверзина.
По словам депутата, средства на поездку Светлане Каверзиной собрали неравнодушные. Как отметила депутат, за сутки собрали 23 тысячи рублей.
Ранее власти Новосибирска начали поиск подрядчика для предоставления в аренду мобильных туалетных кабинок и обслуживания на конечных остановках.