Власти ищут компанию, которая поставит мобильные туалеты для водителей автобусов — список конечных остановок

В Новосибирске ищут подрядчика для предоставления в аренду мобильных туалетных кабинок и обслуживанию на конечных остановках. Заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
— Оказание услуг по предоставлению в аренду мобильных туалетных кабин и их комплексному обслуживанию на конечных остановочных пунктах города Новосибирска, — говорится в документации.
По данным сайта, цена контракта составляет
В документах указано, что туалетные кабинки установят по следующим адресам:
Проблема туалетов для водителей на конечных остановках ранее уже затрагивалась на НГС. Ранее мы писали, что на конечной общественного транспорта «Ключ-Камышенское плато» туалет совсем убрали.
А недавно твит новосибирского депутата Светланы Каверзиной про ремонт туалета разлетелся по интернету. В нем она рассказала об ужасном состоянии туалета для водителей на остановке ОРМЗ.