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Власти ищут компанию, которая поставит мобильные туалеты для водителей автобусов — список конечных остановок

Ранее состояние и нехватка кабинок обсуждалась в общественном поле

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Всего закупят 36 туалетных кабинок

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В Новосибирске ищут подрядчика для предоставления в аренду мобильных туалетных кабинок и обслуживанию на конечных остановках. Заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

— Оказание услуг по предоставлению в аренду мобильных туалетных кабин и их комплексному обслуживанию на конечных остановочных пунктах города Новосибирска, — говорится в документации.

По данным сайта, цена контракта составляет 2 489 400 рубля. За эту сумму подрядная организация должна предоставить 36 туалетных кабинок. Также подрядчик должен 2 раза в неделю проводить очистку накопительной емкости от нечистот, 2 раза в неделю заправлять специальные баки дезинфицирующими средствами и раз в неделю проводить влажную уборку в кабинке.

В документах указано, что туалетные кабинки установят по следующим адресам:

Подрядчик также должен обслуживать установленные туалеты

Подрядчик также должен обслуживать установленные туалеты

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Проблема туалетов для водителей на конечных остановках ранее уже затрагивалась на НГС. Ранее мы писали, что на конечной общественного транспорта «Ключ-Камышенское плато» туалет совсем убрали.

А недавно твит новосибирского депутата Светланы Каверзиной про ремонт туалета разлетелся по интернету. В нем она рассказала об ужасном состоянии туалета для водителей на остановке ОРМЗ.

НовосибирскОстановкиТуалет
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