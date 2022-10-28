Спасают пустые пакеты и бутылки: водители автобусов лишились туалета на конечной остановке в Новосибирске
Мэрия ищет инвестора, который построит новый платный туалет
На конечной общественного транспорта «Ключ-Камышенское плато» убрали туалет — об этом сообщили водители общественного транспорта нескольких маршрутов в Октябрьском районе. Кроме того, теперь им негде ставить транспорт, потому что парковку для автобусов отдали магазину, а на подъезде к остановке стоит столб.
«Отношение хуже, чем к собакам»
— Туалет вообще снесли — <...> в маршрутке в пакет, а отбросы в урну. Мужики <...> в бутылки из-под минералки, а потом выкидывают. Или прямо в асфальт. В общем, отношение к нам хуже, чем к собакам. Мэрия прислала нам претензию из-за недовольства жителей действиями водителей. У нас на это один ответ: «Поставьте туалет». Все это противно, мэрии — «Фу-у». Вопросы с конечной задаем неоднократно, и не только о «камышах» (остановке на Ключ-Камышенском плато. — Прим. ред.) — результат нулевой. В транспорте работают женщины — и водители, и кондукторы, — возмутился водитель, который попросил не называть свое имя в публикации.
По словам водителя, кроме туалета, на конечной добавилось еще две проблемы. Первая — парковка для общественного транспорта, которую занимают легковые машины — клиенты магазина. И столб, установленный прямо перед остановкой, из-за чего нет возможности нормально припарковаться и высадить пассажиров.
— Стоянка была оборудована для отстоя автобусов. Магазин построили недавно, и стоянку сейчас используют покупатели на машинах незаконно, — считают водители. — Нам говорят, что нет денег на наш отстой, отбрехиваются. Закатали посреди парковочного кармана столбы на остановке «Педуниверситет» и «Ключ-Камышенское плато». Вечером в три ряда легковушки стоят, ни один автобус проехать не может. И как заехать на остановку через столб?
Убрали, потому что была самовольная постройка
В администрации Октябрьского района снос туалета объяснили тем, что нестационарный объект (кафе с туалетом) не имел правоустанавливающих документов на земельный участок.
— По требованию прокуратуры, на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольных, нестационарных объектов на территории города Новосибирска павильон кафе был демонтирован, — передал ответ администрации пресс-центр мэрии.
Водителям придется ждать, пока разрешат пользоваться туалетом в новом торговом центре или найдут инвестора для строительства платного туалета.
— В шаговой доступности был построен новый капитальный торговый центр, в котором работают кафе, оборудованные туалетными комнатами, прорабатывается вопрос перевода данных комнат из статуса «служебные» в статус «для посетителей кафе», — описали альтернативу в мэрии. — В настоящее время администрация района прорабатывает с коммерческими организациями вопрос установки платного туалета в данном месте. Идет поиск потенциальных инвесторов.
Власти заявили, что предложения по размещению 34 туалетов на конечных направили в Городской центр организации дорожного движения. В списке остановок, где они должны появиться, числится и «Ключ-Камышенское плато».
Парковка общая
Что касается стоянки автобусов, которая теперь занята клиентами магазина, в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска ответили, что на конечной «Ключ-Камышенское плато» она все-таки есть, но на ней могут парковаться и обычные машины.
—Так как данная площадка не оборудована запрещающими знаками, она используется также и посторонними транспортными средствами. Планируется рассмотреть возможность оборудования стоянки для отстоя автобусов соответствующими знаками, — пообещали в мэрии.
Проблемой туалетов все же в городе занимаются, но не так быстро, как хотелось бы: недавно показали образец городского туалета, дизайн которого согласовали с департаментом строительства и архитектуры. Такие туалеты появятся в парках и скверах города.