Спасают пустые пакеты и бутылки: водители автобусов лишились туалета на конечной остановке в Новосибирске

— Туалет вообще снесли — <...> в маршрутке в пакет, а отбросы в урну. Мужики <...> в бутылки из-под минералки, а потом выкидывают. Или прямо в асфальт. В общем, отношение к нам хуже, чем к собакам. Мэрия прислала нам претензию из-за недовольства жителей действиями водителей. У нас на это один ответ: «Поставьте туалет». Все это противно, мэрии — «Фу-у». Вопросы с конечной задаем неоднократно, и не только о «камышах» (остановке на Ключ-Камышенском плато. — Прим. ред.) — результат нулевой. В транспорте работают женщины — и водители, и кондукторы, — возмутился водитель, который попросил не называть свое имя в публикации.