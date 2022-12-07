Твит новосибирского депутата про ремонт туалета разлетелся по интернету — рассказываем почему

Вчера, 6 декабря, независимый депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина выложила у себя в соцсетях пост о ремонте туалета на остановке ОРМЗ. Сообщение быстро разлетелось в соцсетях и федеральных СМИ.
На фотографии был деревянный туалет.
— Без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях, — говорилось в тексте поста.
Публикация завирусилась в «Твиттере» и набрала около 400 репостов и больше 1000 отметок «Нравится».
— Вот этим вы гордитесь, у вас совсем там кукуха поехала? — отмечали пользователи соцсети.
В ответ на это Светлана Каверзина написала у себя в соцсетях, что остановка и туалет находятся на территории Новосибирского района, а не города. За территорию ответственен другой депутат.
— Депутатом Новосибирского района является Татьяна Сазонова. Как раз в комиссию по транспорту входит. Татьяна Евгеньевна, может вы займетесь проблемами той территории, где вы депутат и на которой обязаны работать? Чтоб весь мир не смеялся над деревянными туалетами для водителей, — говорится в публикации Светланы Каверзиной во «ВКонтакте».
Татьяна Сазонова — депутат Новосибирского района, но ведет активную работу в Советском районе Новосибирска, в частности, на Шлюзе. Например, организовывает патриотические фестивали и водит детей на музейные экскурсии.
Проблема с общественными туалетами в Новосибирске стоит давно. Этим летом стало известно, что в Нарымском сквере по концессионному договору построили платный туалет. После этого мы решили выяснить, кому принадлежат общественные уборные в ключевых парках и скверах правобережья.