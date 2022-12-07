Твит новосибирского депутата про ремонт туалета разлетелся по интернету — рассказываем почему

Проблема с общественными туалетами в Новосибирске стоит давно. Этим летом стало известно, что в Нарымском сквере по концессионному договору построили платный туалет. После этого мы решили выяснить, кому принадлежат общественные уборные в ключевых парках и скверах правобережья.