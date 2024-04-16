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Происшествия «Открытый огонь видно на расстоянии километра»: дом загорелся недалеко от Сибиряков-Гвардейцев

«Открытый огонь видно на расстоянии километра»: дом загорелся недалеко от Сибиряков-Гвардейцев

Пострадал один человек

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2 комментария
Дым могли увидеть жители левого берега

В Новосибирске загорелся частный дом на улице 13 дистанция пути недалеко от Сибиряков-Гвардейцев. Инцидент произошел сегодня, 16 апреля, около 6:40.

— В небо поднимаются клубы дыма, виден открытый огонь с расстояния более 1 километра, — сообщил подписчик группы «АСТ-54» во ВКонтакте.

В ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что горел частный дом и надворные постройки. Площадь горения составила 120 квадратных метров.

— Один пострадавший надышался угарным газом, от госпитализации отказался, — добавили спасатели.

12 апреля в десятиэтажном доме, расположенном на улице Сибиряков-Гвардейцев, 62/3 в Новосибирске, произошел пожар.

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