«Открытый огонь видно на расстоянии километра»: дом загорелся недалеко от Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске загорелся частный дом на улице 13 дистанция пути недалеко от Сибиряков-Гвардейцев. Инцидент произошел сегодня, 16 апреля, около 6:40.
— В небо поднимаются клубы дыма, виден открытый огонь с расстояния более 1 километра, — сообщил подписчик группы «АСТ-54» во ВКонтакте.
В ГУ МЧС по Новосибирской области объяснили, что горел частный дом и надворные постройки. Площадь горения составила 120 квадратных метров.
— Один пострадавший надышался угарным газом, от госпитализации отказался, — добавили спасатели.
12 апреля в десятиэтажном доме, расположенном на улице Сибиряков-Гвардейцев, 62/3 в Новосибирске, произошел пожар.