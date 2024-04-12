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Происшествия Горели вещи на балконе: в многоэтажке на Сибиряков-Гвардейцев случился пожар — огромный столб дыма попал на видео

Горели вещи на балконе: в многоэтажке на Сибиряков-Гвардейцев случился пожар — огромный столб дыма попал на видео

Пострадавших нет

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Открытый огонь уже потушили

12 апреля в десятиэтажном доме, расположенном на улице Сибиряков-Гвардейцев, 62/3 в Новосибирске, произошел пожар.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС региона, на момент приезда пожарных с балкона верхнего этажа шел дым. Он попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— Загорелась квартира, — говорится в посте.

В ролик попал огромный столб черного дыма

В МЧС отмечают, что на балконе, на площади 2 кв. м пламенем были охвачены домашние вещи. Примерно в 12 часов открытый огонь потушили. Никто не пострадал.

Недавно пожарные спасли семь человек из горящей квартиры под Новосибирском: до приезда МЧС один мужчина выпрыгнул в окно. Ранее в гаражном кооперативе Новосибирска сгорели три машины и шесть гаражей.

В конце марта девятиэтажке на Бориса Богаткова загорелась квартира — НГС публиковал видео с места пожара.

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