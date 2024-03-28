НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-в.

 747мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,59
EUR 100,27
Реклама

СРОЧНО

Когда закончится отопительный сезон

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смерть девушки в ДТП
Как найти работу в ИТ-компании
Мошенники взялись за детей
Кандидаты в шорт-лист премии
Образы с китайской барахолки
Доступное протезирование зубов
НГС в Telegram
Происшествия Тушили несколько часов: в гаражном кооперативе Новосибирска сгорели 3 машины и 6 гаражей

Тушили несколько часов: в гаражном кооперативе Новосибирска сгорели 3 машины и 6 гаражей

Площадь и причину пожара специалисты пока не установили

6 001
9 комментариев
Пожар случился в блоке из 12 капитальных гаражей

В Калининском районе Новосибирска на улице Игарской ранним утром 28 марта произошел пожар в гаражном кооперативе. В результате происшествия сгорели 3 автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— В 04:52 сотрудники МЧС России выезжали на сообщение о пожаре в блоке из 12 капитальных гаражей по улице Игарской. На месте выяснилось, что горит кровля, внутри происходит интенсивное горение, — сообщили в региональном МЧС..

Открытое горение удалось ликвидировать за 2 часа. Площадь и причину пожара пока не установили. Внутри строений людей не было. Информации о пострадавших также не поступало.

По предварительным данным сгорели 6 гаражей. В 3 из них обрушилась кровля. Также сгорели 3 автомобиля. Еще три машины пожарные спасли — специалисты успели их эвакуировать.

Ранее НГС писал о том, что в МЧС сообщили подробности ночного пожара в квартире на проспекте Димитрова. Там загорелись личные вещи жителей. 20 человек эвакуировались из подъезда.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Пожар Гаражи Машина МЧС Возгорание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это не наказание, а месть». Криминолог объяснил, почему не казнят террористов из «Крокуса»
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Меняют маршруты и отказываются ехать в пробке: сибирячка год ездит на работу на троллейбусе № 7 — у нее накопились претензии
Елизавета Леонтьева
Жительница Новосибирска
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Рекомендуем
Знакомства

Annita, 38

Anton, 43

Сергей, 43

Анна, 37

Борис, 34

Юлия, 39

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление