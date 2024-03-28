Тушили несколько часов: в гаражном кооперативе Новосибирска сгорели 3 машины и 6 гаражей

Пожар случился в блоке из 12 капитальных гаражей Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В Калининском районе Новосибирска на улице Игарской ранним утром 28 марта произошел пожар в гаражном кооперативе. В результате происшествия сгорели 3 автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— В 04:52 сотрудники МЧС России выезжали на сообщение о пожаре в блоке из 12 капитальных гаражей по улице Игарской. На месте выяснилось, что горит кровля, внутри происходит интенсивное горение, — сообщили в региональном МЧС..

Открытое горение удалось ликвидировать за 2 часа. Площадь и причину пожара пока не установили. Внутри строений людей не было. Информации о пострадавших также не поступало.

По предварительным данным сгорели 6 гаражей. В 3 из них обрушилась кровля. Также сгорели 3 автомобиля. Еще три машины пожарные спасли — специалисты успели их эвакуировать.

Ранее НГС писал о том, что в МЧС сообщили подробности ночного пожара в квартире на проспекте Димитрова. Там загорелись личные вещи жителей. 20 человек эвакуировались из подъезда.