НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

южн.

 754мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

Как новосибирцы проводят первые теплые дни — фото

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Лишили дохода в NL
Кандидаты в шорт-лист премии
Тайный арест бизнесмена
Завалили тест на мэра
Треш-прогулка по Новосибирску
Где сейчас невъездные звёзды
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Происшествия Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры под Новосибирском

Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры под Новосибирском

До приезда МЧС один мужчина выпрыгнул в окно из горящей квартиры

158
Написать комментарий
Огонь вспыхнул на третьем этаже

В Искитиме пожарные спасли 7 человек из горящей квартиры. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел в трехэтажном доме на последнем этаже.

— Одного жильца спасатели эвакуировали из окна по трехколенной лестнице, еще 6 человек при помощи спасустройств вывели на улицу по лестничным маршам, — пояснили в министерстве.

До приезда пожарных один мужчина выпрыгнул из горящей квартиры. Его с ожогами передали медикам. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Ранее в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. Огонь вспыхнул на улице Восход, 52.

ПО ТЕМЕ
Пожар МЧС Искитим Новосибирская область
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,  35

Светлана,  40

Olesya,  23

Evgeshka,  32

Slava,  47

Красотка,  49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление