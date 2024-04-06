Пожарные спасли семь человек из горящей квартиры под Новосибирском

В Искитиме пожарные спасли 7 человек из горящей квартиры. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел в трехэтажном доме на последнем этаже.
— Одного жильца спасатели эвакуировали из окна по трехколенной лестнице, еще 6 человек при помощи спасустройств вывели на улицу по лестничным маршам, — пояснили в министерстве.
До приезда пожарных один мужчина выпрыгнул из горящей квартиры. Его с ожогами передали медикам. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.
Ранее в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. Огонь вспыхнул на улице Восход, 52.