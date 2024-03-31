«Племянник с матерью вышли в чем были»: в Новосибирске произошел пожар в частном доме

Утром 31 марта в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», возгорание произошло на улице Восход, 52.

— Моя родственница с детьми и со своей мамой в буквальном смысле слова выходила в окно. Племянник с матерью вышли в чем были, в пижамах, — заявила автор в паблике.