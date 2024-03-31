«Племянник с матерью вышли в чем были»: в Новосибирске произошел пожар в частном доме

Утром 31 марта в Октябрьском районе Новосибирска загорелся частный дом. Как сообщили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», возгорание произошло на улице Восход, 52.
— Моя родственница с детьми и со своей мамой в буквальном смысле слова выходила в окно. Племянник с матерью вышли в чем были, в пижамах, — заявила автор в паблике.
НГС связался с автором поста Валентиной. Как рассказала корреспонденту издания сибирячка, в пожаре никто не пострадал.
— Они занимаются разбором (завалов, — прим.ред). Пока находятся у соседей, чтобы элементарно чай попить, перекусить, чтобы дети где-то находились, — сообщила Валентина.
По ее словам, в доме жили двое детей 11 и 19 лет, женщина с мамой и братом. Возгорание произошло около пяти утра. Проживавшая в доме сибирячка приходится бывшей женой брата Валентины.
— Мальчик дома был с мамой. Она на руках его вынесла через окно. Старшей не было — находилась у родственников в это время, — заявила женщина.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области НГС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 05:50 часов.
— Горел частный 2-этажный дом. Плотная застройка. Существовала угроза перехода огня на соседние жилые дома и строения. Внутри горящего дома никого не обнаружено, — сообщили в ведомстве. — Через 45 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение и защитили соседние дома от огня.
В результате пожара, по данным ведомства, никто не пострадал. Огонь повредил дом и пристройку к нему, а также сайдинг соседнего здания.
Несколько дней назад в Новосибирске загорелась квартира в доме на проспекте Димитрова. Из-за пожара эвакуировались 20 человек.