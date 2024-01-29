135 потерпевших: в суд передали дело о взрыве газа в доме на Линейной

Прокуратура Новосибирской области направила в суд дело о против Евгения Кавуна и Ирины Урбах. По версии следствия, их действия привели к взрыву газа в доме на улице Линейной 9 февраля 2023 года.
Подробности рассказали в телеграм-канале «Прокуратура Новосибирской области». Сообщается, что Ирина Урбах 6 февраля представилась хозяйке одной из квартир дома контролером ООО «Межрегионгаз сервис». Обвиняемая предъявила поддельное удостоверение и заявила, что в квартире нужно заменить подводку газового оборудования.
— Получив согласие, Ирина Ульбах пригласила Евгения Кавуна, который представился слесарем организации и произвел замену гибкой подводки газового оборудования без проверки герметичности соединений, — пишет прокуратура.
9 февраля около 07:30 в квартире произошла утечка газа. Он воспламенился, произошел взрыв, в результате обрушились несущие конструкции дома. Погибли 15 человек, 11 человек получили вред здоровью разной степени тяжести. Повреждено и уничтожено имущество на сумму более 360 миллионов рублей.
Евгению Кавуну и Ирине Урбах предъявили обвинение в выполнении работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Также их обвиняют в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности (ст. 168 УК РФ).
— Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании 335 миллионов рублей, — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе Следственного комитета России по Новосибирской области рассказали, что потерпевшими по уголовному делу признаны 135 человек. Назначено и проведено 93 судебных экспертизы. Объем уголовного дела составляет 35 томов.
Ранее НГС разбирался в том, как был организован бизнес «газовой ОПГ», который привел к взрыву в Новосибирске. Аферисты засветились в шести городах.
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