135 потерпевших: в суд передали дело о взрыве газа в доме на Линейной

Евгению Кавуну и Ирине Урбах предъявили обвинение в выполнении работ и услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Также их обвиняют в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенном путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности (ст. 168 УК РФ).