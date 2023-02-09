Подозрительные «газовики», взрыв, розыск подозреваемых — что могло привести к взрыву газа в доме на Линейной

Утром 9 февраля прогремел взрыв в доме №39 по улице Линейной в Новосибирске. В результате обрушился подъезд дома (15 квартир), еще один подъезд повреждён. На момент публикации известно о пятерых погибших, 11 человек госпитализированы, судьба ещё 10 остаётся не известна. Мы собрали хронологию событий, которые напрямую или косвенно имеют отношение к трагедии.
30 января — 5 февраля
Предварительная версия ЧП — утечка газа в одной из квартир дома в третьем подъезде на третьем этаже. Жители разрушенного дома и их соседи сообщили журналистам НГС, что на прошлой неделе коммунальщики предупреждали о мошенниках: люди ходили по квартирам, представлялись сотрудниками газовой службы и пытались навязать жильцам внеплановую проверку счётчиков.
— Мне в ТСЖ сказали, чтобы я предупредила всех своих соседей — никого не пускать, никакой проверки счётчиков. У нас если идёт газовая служба, то всё по объявлению, — сообщила жительница соседнего дома.
6–8 февраля
«Сотрудники газовой службы» в эти дни продолжают ходить по квартирам. На этот раз они предлагают провести ревизию оборудования: в частности, заменить газовые шланги, если они повреждены.
Жительница третьего подъезда (где был зафиксирован эпицентр взрыва) сообщила журналистам Telegram-канала Mash Siberia, что 8 февраля у неё якобы обнаружили утечку газа: пришёл сотрудник, поменял шланг на кухне, который спустя некоторое время начал «пропускать». Хозяйка квартиры вызвала газовую службу. Рабочие починили неполадку и сказали женщине, что её обманули мошенники.
Также 8 февраля, по словам местных жителей, по дому «какие-то ходили, звонили по квартирам, стучали. Говорили, что газовая служба с проверкой».
Люди сообщили журналистам НГС, что лже-газовики представлялись сотрудниками «Межрегионгаза». В пресс-службе компании НГС заявили, что они не поставляют газ в дом на Линейной, 39 и, соответственно, сотрудники не могли обходить квартиры.
Поставкой газа в дом на Линейной занимается компания «Новосибирскоблгаз». Там журналистам НГС сообщили, что в течение двух дней до взрыва жильцы жаловались на мошенников. Также в компании подчеркнули, что газовое оборудование в доме ремонтировалось и обслуживалось в плановом режиме.
9 февраля
В 07:30 житель дома по имени Богдан вышел из квартиры и на лестничной клетке столкнулся с соседкой: оба почувствовали сильный запах газа. Мужчина посоветовал вызвать газовщиков и вышел из подъезда.
В 07:35 Богдану пришло сообщение от его девушки Анны, которая осталась в квартире. Она подчеркнула, что в коридоре и туалете пахнет «чем-то кислым». Судьба девушки до сих пор не известна.
В 07:39 взрыв зафиксировала камера домофона соседнего дома.
В 07:43 экстренным службам по номеру 112 поступило сообщение о ЧП, сообщил глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. По его словам, в ликвидации последствий трагедии участвуют около 300 человек и более 80 единиц специальной техники.
В 09:26 сотрудники Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
Около 14:00 силовики в гражданской одежде, которые представляются полицейскими, начали опрашивать местных жителей. Показывают фотографии и просят опознать людей, которые ходили вчера по квартирам под видом сотрудников газовой службы.
Разбор завалов продолжается.
Журналисты НГС продолжают следить за развитием событий в режиме онлайн-трансляции.