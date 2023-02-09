Подозрительные «газовики», взрыв, розыск подозреваемых — что могло привести к взрыву газа в доме на Линейной

— Мне в ТСЖ сказали, чтобы я предупредила всех своих соседей — никого не пускать, никакой проверки счётчиков. У нас если идёт газовая служба, то всё по объявлению, — сообщила жительница соседнего дома.



6–8 февраля

«Сотрудники газовой службы» в эти дни продолжают ходить по квартирам. На этот раз они предлагают провести ревизию оборудования: в частности, заменить газовые шланги, если они повреждены.



Жительница третьего подъезда (где был зафиксирован эпицентр взрыва) сообщила журналистам Telegram-канала Mash Siberia, что 8 февраля у неё якобы обнаружили утечку газа: пришёл сотрудник, поменял шланг на кухне, который спустя некоторое время начал «пропускать». Хозяйка квартиры вызвала газовую службу. Рабочие починили неполадку и сказали женщине, что её обманули мошенники.

