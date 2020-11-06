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В Новосибирске планируют ремонт Коммунального моста — будут ли его закрывать?

Мэр города Анатолий Локоть рассказал, что рабочие очистят мост до бетонного основания

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Ремонтировать мост будут во время строительства развязки на площади Лыщинского

Ремонтировать мост будут во время строительства развязки на площади Лыщинского

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Коммунальный мост в Новосибирске очистят до бетона

Власти Новосибирска планируют отремонтировать Коммунальный мост к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Для этого с него снимут старое покрытие.

— Сейчас разрабатывается документация по ремонту Коммунального моста. Мы планируем проводить не только замену асфальтового покрытия, но и очистить до бетонного основания, в том числе гидроизоляцию сначала положить, а затем только дорожное покрытие, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.

Работы собираются проводить в тот же период, что и строительство развязки на площади Лыщинского.

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— В рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею в этих же рамках будем планировать ремонт Коммунального моста, — добавил глава города.

Сейчас на ремонт разрабатывают проектно-сметную документацию.

— Закрывать Коммунальный мост на время ремонта мы не планируем. Этого делать просто нельзя. На сегодня мы имеем опыт, как ремонтировать переходы без перекрытия основного движения, — уточнил мэр.

Реконструкцию площади Лыщинского и примыкающих к ней дорог на Блюхера, Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса закончат к концу сентября 2021 года. В конце сентября этого года власти показали, на каком этапе находятся работы.

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Коммунальный мостОктябрьский мостремонт дорог
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