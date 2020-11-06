В Новосибирске планируют ремонт Коммунального моста — будут ли его закрывать?

Власти Новосибирска планируют отремонтировать Коммунальный мост к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Для этого с него снимут старое покрытие.

— Сейчас разрабатывается документация по ремонту Коммунального моста. Мы планируем проводить не только замену асфальтового покрытия, но и очистить до бетонного основания, в том числе гидроизоляцию сначала положить, а затем только дорожное покрытие, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.



Работы собираются проводить в тот же период, что и строительство развязки на площади Лыщинского.