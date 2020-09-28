Расширят до 7–8 полос: власти рассказали, на каком этапе сейчас реконструкция площади Лыщинского

Сегодня, 28 сентября, власти Новосибирска рассказали, какого этапа достигла реконструкция площади Лыщинского. Дорожники планируют закончить реконструкцию площади и примыкающих к ней дорог на Блюхера, Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса к концу сентября 2021 года.

Новую развязку на площади готовят к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году.

— Начали этот объект в 2019 году с того, что вынесли коммуникации. В 2020 году мы продолжили устройство теплотрассы. Сейчас осталось вывести кабели связи, и мы непосредственно приступили к дорожным работам. К сожалению, этого не удалось сделать весной, вот почему сейчас всё в авральном режим: мы пытаемся догнать планы, которые перед нами стояли, прекратили финансирование из-за эпидемиологической ситуации, а в июле пришла информация, что федеральный бюджет изыскал возможности нам помочь, — рассказал директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Дёмин.