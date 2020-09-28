Расширят до 7–8 полос: власти рассказали, на каком этапе сейчас реконструкция площади Лыщинского

Число полос на площади Лыщинского в Новосибирске увеличат в два раза
Сегодня, 28 сентября, власти Новосибирска рассказали, какого этапа достигла реконструкция площади Лыщинского. Дорожники планируют закончить реконструкцию площади и примыкающих к ней дорог на Блюхера, Немировича-Данченко и проспекте Карла Маркса к концу сентября 2021 года.
Новую развязку на площади готовят к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году.
— Начали этот объект в 2019 году с того, что вынесли коммуникации. В 2020 году мы продолжили устройство теплотрассы. Сейчас осталось вывести кабели связи, и мы непосредственно приступили к дорожным работам. К сожалению, этого не удалось сделать весной, вот почему сейчас всё в авральном режим: мы пытаемся догнать планы, которые перед нами стояли, прекратили финансирование из-за эпидемиологической ситуации, а в июле пришла информация, что федеральный бюджет изыскал возможности нам помочь, — рассказал директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Дёмин.
— Пришлось срочно возобновлять работы, подрядчик с других объектов переместил сюда все силы, сейчас на каждой из улиц ставится бордюрный камень, вырисовывается конфигурация улиц со стороны улиц Немировича-Данченко, Блюхера и площади Маркса. На улице Блюхера сделали расширение, засыпали щебнем, завтра асфальтные работы — надо успеть. Обещают и снег, и дождь. Работы ещё много, а времени, к сожалению, мало. Завершить работы мы должны к сентябрю 2021 года. 90% работ по выносу коммуникаций завершено, а дорожные работы на 30% завершены, не больше, — добавил Юрий Дёмин.
Также в проект реконструкции входит ремонт ливневых канализаций и светофоров.
— У площади изменится внешний вид, будет иная конфигурация. Количество полос изменится с 4 на 7 или 8 — будет серьезное усиление. Здесь будет новая организация дорожного движения, — уточнил директор МКУ «Управление дорожного строительства».
При этом проект со строительством над площадью Лыщинского надземного пешеходного моста, который вызывал противоречивые мнения у горожан, временно отложили, уточнил Юрий Дёмин.
Со 2 сентября пешеходы в Новосибирске не могут ходить по Октябрьскому мосту и его дамбе — это связано с реконструкцией. На строительство дорог к новой ледовой арене в Новосибирске выделили почти полмиллиарда.
В прошлом ноябре в Новосибирске объявили аукцион на реконструкцию дамбы Октябрьского моста. Тогда на работы были готовы потратить 97 миллионов рублей. В закупке предлагалось отремонтировать дорогу по дамбе Октябрьского моста и дорогу от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности до нового ЛДС.