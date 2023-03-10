Покрытие на Димитровском мосту в Новосибирске могут заменить летом

Покрытие на Димитровском мосту могут заменить до начала капитального ремонта, который запланирован на 2026 год. Сейчас на дороге используют литой асфальт.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции 10 марта ответил на вопрос о замене покрытия:
— Вопрос решается. Эти вопросы мы должны решить во время летнего периода. До того как наступят положительные температуры, думаю, все понимают, что проводить полностью ремонт полотна невозможно. Поэтому пока занимаемся поддерживающим ремонтом.
Анатолий Локоть уточнил, что сейчас покрытие на мосту ремонтирует ДЭУ
Покрытие на Димитровском мосту разрушилось после оттепелей и похолодания. На нем развалились старые заплатки, а также образовались новые выбоины. Посмотрите на видео, как это было.