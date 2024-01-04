«Местонахождение неизвестно»: в Москве ищут пропавшего мужчину — он приехал в город из Новосибирской области

В Москве ищут 43-летнего Сергея Хритина. Местонахождение мужчины неизвестно с конца декабря.
Об этом сообщили в группе «Инфорг ЛизаАлерт» во «ВКонтакте» 4 января. Руководитель пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области Ольга Бобкова рассказала НГС, что Сергей Хритин пропал, приехав из Новосибирской области в Москву.
— Он пропал, приехав из Новосибирской области в Москву. С 26 декабря местонахождение мужчины неизвестно, — сообщила специалист. — Информационный координатор Новосибирского отряда «ЛизаАлерт» передал собранную информацию коллегам из Москвы. На данный момент ведётся распространение ориентировки в интернете для получения свидетельств о возможном местонахождении пропавшего.
В ориентировке, которую опубликовали специалисты, указано, что мужчину ищут в рабочем поселке Чаны Новосибирской области и Москве. Рост сибиряка составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Мужчина был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и шапку, а также летние туфли.
Накануне в Новосибирске пропала 43-летняя женщина в футболке и тапочках. НГС связался с супругом сибирячки и узнал подробности происшествия.