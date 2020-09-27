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Появилось видео ночной потасовки в новосибирском баре, участник которой получил ножевые ранения

На записях видно, как охрана разнимает драку

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Драка произошла в ночь на 27 сентября

Драка произошла в ночь на 27 сентября

Момент потасовки в новосибирском баре-ресторане Mishkin & Mishkin, где один из участников получил ножевые ранения, попал на видео.

Видеозаписью поделились подписчики новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в Instagram. На записи видно, как группа мужчин дерется на выходе из бара, а затем их разгоняет охрана заведения. Также люди на видео говорят, что кто-то распылил перцовый баллончик. На других кадрах посетители бара начинают кашлять и чихать.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт драки и сообщили, что у пострадавшего зафиксированы ножевые ранения.

— Произошла потасовка, в полицию поступила информация из медицинского учреждения. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают подозреваемых, которые скрылись, — сообщили в пресс-службе полиции.

Если вы стали свидетелем этого инцидента, вы или ваши знакомые были участниками этой драки — сообщите нам на почту news@ngs.ru или по редакционному номеру +7 923 157-00-00 через WhatsApp или Telegram.

В барах Новосибирска часто вспыхивают конфликты — иногда даже доходит до убийства. В конце июля неизвестный выстрелил из травматического пистолета в посетителя ночного клуба. После этого пострадавшего увезли в больницу.

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поножовщинадрака попала на видео
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