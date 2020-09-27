Появилось видео ночной потасовки в новосибирском баре, участник которой получил ножевые ранения

— Произошла потасовка, в полицию поступила информация из медицинского учреждения. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают подозреваемых, которые скрылись, — сообщили в пресс-службе полиции.

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В барах Новосибирска часто вспыхивают конфликты — иногда даже доходит до убийства. В конце июля неизвестный выстрелил из травматического пистолета в посетителя ночного клуба. После этого пострадавшего увезли в больницу.