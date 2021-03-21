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«Отец сейчас в нейрохирургии»: в Новосибирске четверо мужчин забили до полусмерти пенсионера. Публикуем видео потасовки

Конфликт завязался на улице недалеко от бара

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Сын пострадавшего перезаписал видео с камер наблюдения, чтобы нападавшие не смогли уйти от ответственности

Сын пострадавшего перезаписал видео с камер наблюдения, чтобы нападавшие не смогли уйти от ответственности

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В Новосибирске четверо мужчин забили до полусмерти пенсионера

В Новосибирске четверо мужчин толпой избили до полусмерти пожилого мужчину. Драка произошла вчера ночью недалеко от бара по улице Бориса Богаткова.

В распоряжение редакции попал момент именно потасовки, а также изображения подозреваемых.

— Мы отдыхали семьей. В 23:00 вышли на улицу. Подошли ближе к перекрестку. Сестре моей крикнули: «Что вы за нами идете?» Она ответила без грубости: «Хотим и идем». Подошел один из тех, кто на видео, полноватый и закричал, что разобьет ей лицо. Мать моя подошла и попросила успокоиться. Тот на нее начал орать. Подошли я и мой отец и начали его отталкивать, — рассказал корреспонденту НГС сын пострадавшего Сергей (имя изменено по просьбе собеседника. — Прим. ред.)

В итоге завязалась драка.

— Началось все быстро. И толпа — три человека, побежали на нас. Я начал защищать свою семью. Пока я с большим этим дрался, остальные на отца переключились. Я увидел, что они втроем избили отца, просто запинали его. Очень и очень сильно. Сломали нос, пробили голову, повредили глаз. А потом они втроем напали на меня и моего 16-летнего подростка. И тут уже люди стали подбегать, — объяснил Сергей. — Они стали убегать, кричать, факи показывая и так далее.

Семья вызвала скорую и полицию.

— У отца вся голова разбита. Его поместили в нейрохирургию. Ситуация сложная, но вроде бы пока в стабильном состоянии, — добавил Сергей.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что сотрудники выезжали по вызову на драку и было написано заявление. Сейчас проводится проверка.

Этой ночью, 21 марта, в Новосибирске произошла еще одна массовая потасовка на улице Беловежской. Драка также попала на видео.

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