«Отец сейчас в нейрохирургии»: в Новосибирске четверо мужчин забили до полусмерти пенсионера. Публикуем видео потасовки

— Мы отдыхали семьей. В 23:00 вышли на улицу. Подошли ближе к перекрестку. Сестре моей крикнули: «Что вы за нами идете?» Она ответила без грубости: «Хотим и идем». Подошел один из тех, кто на видео, полноватый и закричал, что разобьет ей лицо. Мать моя подошла и попросила успокоиться. Тот на нее начал орать. Подошли я и мой отец и начали его отталкивать, — рассказал корреспонденту НГС сын пострадавшего Сергей (имя изменено по просьбе собеседника. — Прим. ред. )